Produk Kecantikan asal Prancis Luncurkan Inovasi Perawatan Rambut

PADA Kamis (26/1), L'Oréal Paris, brand kecantikan internasional, mengadakan acara peluncuran The Hyaluronic Lab by L'Oréal Paris di Mal Gandaria City, Jakarta.

Dengan konsep kreatif yang terinspirasi dari image Parisian Beauty, acara ini dirancang untuk melibatkan para beauty enthusiast yang ingin mengenal lebih dekat dunia kecantikan L'Oréal Paris dan menggali wawasan di balik inovasi L'Oréal Paris yang sangat sukses.

Acara juga mengajak mengenal lebih dalam perpaduan formulasi unik Hyaluronic Acid dari L'Oréal Paris yang membuat produknya sangat disukai oleh konsumen di Indonesia.

Melanjutkan kesuksesan rangkaian perawatan kulit Revitalift Hyaluronic Acid dari L'Oréal Paris, pada kesempatan ini L'Oréal Paris juga meluncurkan inovasi baru dalam perawatan rambut L'Oréal Paris Elseve Hyaluron Moisture Series.

L'Oréal Paris Elseve Hyaluron Moisture Series.akan menjadi rangkaian perawatan rambut terlengkap dengan produk andalannya: L'Oréal Paris Elseve Hyaluron Moisture Night Cream – krim rambut malam hari tanpa bilas pertama di Indonesia.

Ceren Hepyalniz, Brand General Manager L'Oréal Paris Indonesia mengatakan,“Pilihan Hyaluronic Acid sebagai bahan pelembab telah mengguncang industri kecantikan, memicu lahirnya berbagai inovasi."

"Dengan begitu banyak pilihan produk di pasaran, L'Oréal Paris harus memastikan bahwa produk yang kami kembangkan menetapkan standar yang tinggi untuk memberikan hasil yang efektif," jelasnya.

"Menggunakan kemampuan riset L'Oréal yang telah diakui, kami mengidentifikasi bahwa perpaduan spesifik Makro dan Mikro Hyaluronic Acid menawarkan keampuhan dan keefektifan yang paling memuaskan," terang Ceren Hepyalniz.

"Perpaduan Makro dan Mikro Hyaluronic Acid yang eksklusif ini pertama kali diperkenalkan dua tahun lalu dalam rangkaian perawatan kulit L'Oréal Paris Revitalift Hyaluronic Acid dan sejak itu telah menjadi rangkaian produk L'Oréal Paris yang paling sukses baik di skala global maupun lokal di Indonesia,” paparnya.

Rikka Anggitha, Brand Business Leader untuk Skincare L'Oréal Paris Indonesia menjelaskan,“Terjualnya 1 botol L'Oréal Paris Revitalift Hyaluronic Acid setiap menit di Indonesia merupakan bukti akan tingginya permintaan produk ini secara global dan lokal."

"Untuk melengkapi rangkaian perawatan kulit L'Oréal Paris Revitalift Hyaluronic Acid, tahun lalu kami meluncurkan L'Oreal Paris Triple Roller 2.5% [Hyaluron + Caffeine] Eye Serum dengan inovasi aplikator triple roller dan kombinasi optimal Hyaluron 2.5% dan kafein yang dapat membantu 1 mengurangi garis halus di area mata dalam 2 minggu," jelasnya.

"Rangkaian L'Oréal Paris Revitalift mewakili inovasi canggih berbasis sains dari L'Oréal Paris untuk menampilkan kecantikan semua perempuan, bagi semua perempuan," ucap Rikka.

Popularitas Hyaluronic Acid sebagai produk must-have bagi para beauty enthusiast terus meningkat ketika para beauty insiders mulai mengikuti tren viral memakai serum Hyaluronic Acid pada rambut, dan memberikan banyak testimoni atas keefektifannya untuk melembabkan rambut kering dan membuat rambut lebih lembut.

dr.Tisha Dionetta memberikan penjelasan bahwa seperti halnya pada kulit, Hyaluronic Acid bekerja sama efektifnya pada rambut,

“Sifat utama Hyaluronic Acid, atau Makro Hyaluronic Acid terletak pada kemampuannya mengikat hingga 1000x berat air pada kulit dan batang rambut," katanya.

"Oleh karena itu, sangat baik untuk menggunakan Hyaluronic Acid pada rambut kering terlepas dari apapun penyebabnya, baik itu yang disebabkan oleh paparan sinar matahari, paparan udara kering dari AC, pewarnaan rambut, pengeritingan, pelurusan, pada rambut gelombang maupun keriting," jelasnya.

Deddy Lukmanda, Brand Business Leader of Haircare and Make up L'Oréal Paris berkomentar, “Rambut kering adalah salah satu masalah utama konsumen kami. Konsumer seringkali harus mencoba bermacam-macam produk yang belum tentu memuaskan hasilnya."

"Itulah mengapa L'Oréal Paris meluncurkan rangkaian perawatan rambut inovatif ini, menggunakan bahan Hyaluronic Acid yang sama dengan dengan skincare kami yang viral dan telah terbukti efektivitasnya," ucap Deddy.

Cinta Laura, Brand Ambassador and Spokesperson L'Oréal Paris, berkomentar “Saya kagum dengan komitmen L'Oréal Paris untuk selalu mengingatkan dan memberdayakan wanita untuk menemukan harga dirinya”.

Untuk menyebarkan pesan ini, L'Oréal Paris memperkenalkan Putri Marino, Enzy Storia, dan Eva Celia sebagai L'Oréal Paris Worth It Squad.

Bersama Cinta Laura, mereka akan menginspirasi dan memberdayakan wanita Indonesia untuk mengenali harga diri mereka yang sebenarnya. (RO/OL-09)