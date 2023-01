PINTU Incubator Pilih 4 Brand Fashion Tanah Air Tampil di Paris Trade Show 2023

PINTU Incubator, sebuah program hasil kolaborasi dari JF3, LAKON Indonesia, dan Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis melalui Institut Francais d’Indonesie (IFI), telah melakukan kurasi tahap kedua untuk memilih brand fashion lokal Indonesia yang siap diberangkatkan ke Prancis.

Brand fashion lokal Indonesia akan berpartisipasi dalam Paris Trade Show - Premiere Classe, yang berlangsung di Paris, Prancis, pada 3-6 Maret 2023 mendatang.

Kegiatan ini merupakan sebuah kesempatan yang langka dan berharga. Paaalnya Premiere Classe merupakan sebuah kegiatan yang telah berlangsung selama 30 tahun dan dikenal dengan kurasi ketat dan high-end,

Premiere Classe hanya menampilkan koleksi dari berbagai brand dan kreator yang secara khusus dipilih karena kreativitas, style, dan orisinalitas.

Premiere Classe juga akan turut dihadiri oleh buyer, pelaku industri fashion hingga jurnalis internasional yang akan memperluas eksposur dalam skala global.

Kurasi tahap kedua PINTU Incubator dilakukan dengan melibatkan lima kurator, yang terdiri dari Thresia Mareta selaku inisiator PINTU Incubator sekaligus Founder LAKON Indonesia, Soegianto Nagaria selaku Chairman JF3.

Charlotte Esnou selaku Atase Kebudayaan Prancis, Susan Budihardjo selaku senior fashion designer sekaligus Founder LPTB Susan Budihardjo, dan Alexandra Pisco selaku Founder Pisco & co.

Proses kurasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan eksibisi pada 12 Januari 2023, bertempat di LAKON Store, Summarecon Mall Kelapa Gading.

Thresia Mareta, Founder of LAKON Indonesia sekaligus inisiator PINTU Incubator dalam konferensi pers yang dilakukan setelah kegiatan kurasi tersebut mengungkapkan, “Kurasi kali ini merupakan salah satu tahapan terpenting, menjadi milestone bagi PINTU Incubator.

"Karena setelah melalui perjalanan panjang dengan melaksanakan berbagai program bimbingan, seperti kegiatan mentoring, baik dalam kelas maupun tatap muka one on one bersama para pakar dan professional baik dalam negeri maupun internasional," jelas Theresia.

"Kami akhirnya berhasil memilih partisipan yang akan mendapat kesempatan untuk menjajaki pasar global melalui Paris Trade Show, sebuah kegiatan eksklusif dan hanya dapat diikuti oleh brand yang memenuhi standar kualitas internasional dan memiliki konsistensi serta reliability," paparnya.

"Kami berharap para partisipan dapat mengeksekusi segala pengetahuan yang diperoleh di PINTU Incubator ini ke dalam bisnis mereka," katanya.

"Khususnya dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat di pasar global untuk membuktikan bahwa brand lokal Tanah Air mampu bersaing dalam industri fashion berskala internasional,” jelasnya.

Sementara itu, Soegianto Nagaria selaku Chairman JF3 mengungkapkan rasa bangga atas telah terpilihnya partisipan PINTU Incubator untuk mengikuti Paris Trade Show.

“Selama penyelenggaraan JF3, sejak tahun 2004 hingga sekarang, kami tidak pernah luput untuk melibatkan dan mendukung pelaku UMKM lokal, kami tumbuh dan berkembang bersama," ucap Soegianto.

"Hari ini kami merasa bangga, karena pada akhirnya misi kami untuk mengangkat para pelaku UMKM Indonesia agar dapat berbicara di tatanan global dapat terwujud dengan nyata. Kami ucapkan selamat dan semoga hal ini dapat memberikan manfaat pada industri fashion Tanah Air,” paparnya.

PINTU Incubator dalam pelaksanaan kegiatannya banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Dalam kegiatan konferensi pers, Menkop UKM Teten Masduki menjadi salah satu narasumber memberikan statement,

“Program PINTU Incubator ini merupakan sebuah terobosan yang sangat baik. Karena para kreatif muda di Indonesia cukup banyak dan sudah mulai banyak brand yang produknya bagus tapi kita ingin mereka berkembang dan terhubung dengan ekosistem global," ujar Teten.

"Sehingga bisa masuk dan eksis di pasar global. Apalagi kita punya kekayaan budaya luar biasa yang bisa menjadi basis industri untuk fashion masuk ke pasar dunia,” jelas Teten. (RO/OL-09)