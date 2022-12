Kembali Berprestasi, Evolette Raih Runner Up Miss KidZania Jakarta 2022

SETELAH berhasil membawa pulang medali emas di ajang World Championship of Performing Arts 2022 di California, AS, kembali Evolette Alexandra yang baru berusia 9 tahun terpilih sebagai runner up dalam ajang Miss KidZania Jakarta 2022.

Evolette menjadi satu dari 12 peserta yang lolos ke tahap Final yang berlangsung pada Mingguy (18/12) yang merupakan salah satu event dwi tahunan KidZania Jakarta.

Terpilih sebagai Runner Up Miss KidZania, membuktikan selain memiliki bakat menyanyi dan modelling, Evolette juga memiliki bakat kepemimpinan, berkepribadian menarik dan cerdas dalam berpikir.

Miss KidZania Jakarta 2022 merupakan ajang yang memberikan kesempatan kepada putri - putri Indonesia untuk bermain peran (role play) di mana tahun ini merupakan kali ke-7 event ini dilaksanakan dan sempat tertunda selama 2 tahun karena pandemi Covid-19.

Mengambil tema paper selection “Dare To Lead With Active Living & Strong Personality”, ajang ini mengajak putri-putri Indonesia untuk berani memimpin, aktif, serta membentuk pribadi yang kuat dan memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan serta lingkungan sekitarnya.

Anak-anak ini juga menerapkan 6 Guiding Rightz KidZania yaitu To Care, To Know, To Play, To Share, To Create dan To Be.

Melalui 6 Guiding RightZ tersebut Miss KidZania Jakarta 2022 diharapkan menjadi sosok perempuan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar dari sisi education, environment, humanity, leadership, senior citizen & well-rounded, sehingga dapat menciptakan dunia yang lebih baik.

Pendaftaran dibuka selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 10 Oktober – 15 November 2022 dan kurang lebih diikuti oleh 4,000 peserta yang mendaftar menjadi Miss Kidzania Jakarta 2022.

Sebanyak 50 peserta lolos tahap wawancara secara langsung dan seleksi selanjutnya menjadi 24 peserta untuk tahap Semifinal pada tanggal 11 Desember 2022.

Hanya 12 peserta yang lolos sampai tahap Final yang berlangsung pada tanggal 18 Desember 2022.

Peserta yang terpilih di tahap semifinal dan final mendapatkan pelatihan kepemimpinan, modelling, dan choreography yang dimulai pada tanggal 12 - 18 Desember 2022 untuk menunjang persiapan menjadi Miss KidZania Jakarta 2022.

Pada ajang Miss KidZania Jakarta 2022 ini, selain memiliih Juara I Miss KidZania Indonesia 2022, juga terpilih juga 1st Runner Up Miss KidZania Indonesia 2022, 2nd Runner Up Miss KidZania Indonesia 202, dan Miss KidZania Favorite 2022 yang terpilih berdasarkan vote melalui website KidZania Jakarta.

Berikut adalah nama-nama pemenang Miss KidZania Jakarta 2022 antara lain Michelle Davina Hadipranoto 13 tahun sebagai Winner Miss KidZania Jakarta 2022, Evolette Alexandra Quineldy 9 tahun – 1st Runner Up Miss KidZania Jakarta 2022.

Sementara itu, Casslyne Okalina 7 tahun menjadi 2nd Runner Up Miss KidZania Jakarta 2022 dan Riffa Khayla Almirasya 13 tahun terpilih Miss KidZania Favorite 2022

Mentor Minister and Advisor KidZania Jakarta, Uchu Riza, menjelaskan, “Event ini merupakan event yang ditunggu-tunggu oleh putri – putri Indonesia dan saya bangga dengan tema 'Dare To Lead with Active Living and Strong Personality'."

"KidZania Jakarta berharap para peserta Miss KidZania Jakarta 2022 ini akan terbentuk menjadi sosok yang aktif, memiliki kemampuan sosial dan pribadi yang tangguh untuk menjadi seorang pemimpin,” kata Uchu.

Pada malam Grand Final ini, 12 finalis Miss KidZania Jakarta tampil memukau dan menghibur para penonton serta dewan juri yang terdiri dari Kamidia Radisti selaku pemenang Miss Indonesia 2007, Alitya Azizah selaku Senior Manager Mass Funding Division, Achmad Safarie selaku Educator dari Al Jabr International Islamic Shool, dan Dhiya Nadira sebagai Miss KidZania Jakarta angkatan pertama tahun 2009.

Penampilan kolaborasi dari 12 finalis Miss KidZania pada malam Grand Final berjalan dengan sangat baik setelah mendapatkan coaching selama masa karantina.

Mereka mendapatkan pelatihan modelling, koreografi serta selama masa karantina mereka juga mendapatkan materi tentang leadership dari Achmad Safari selaku Educator dari Al Jabr International Islamic School.

Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Royal Safari Garden Puncak untuk mendapatkan edukasi mengenai satwa untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap satwa dan lingkungan sekitarnya, serta belajar bagaimana manusia seharusnya merawat binatang.

Director KidZania Jakarta, Faizal Reza, mengatakan,“Kriteria pemenang Miss KidZania Jakarta ini adalah anak perempuan yang memiliki kepribadian yang menarik, cerdas, berwawasan luas, berpenampilan ceria khas anak-anak, aktif, percaya diri, serta mampu mencerminkan keterpaduan antara Brain, Beauty and Behavior."

"Tentunya hal ini diperlukan karena pemenang acara ini akan menjadi Brand Ambassador KidZania Jakarta selama 2 tahun,“ jelasnya. (RO/OL-09)