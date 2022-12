Peringati Hari Ibu Nasional, Lotte Choco Pie Gelar Kegiatan 'The Confession'

PADA hari Minggu (18/12), Lotte Choco Pie mengadakan kegiatan “The Confession” yang diadakan dalam rangka merayakan Hari Ibu Indonesia yang jatuh pada tanggal 22 Desember.

Marketing Manager PT Lotte Indonesia, Ingen Ate Malem Meliala, menjelaskan bahwa kegiatan "The Confession" ini terinspirasi dari iklan TV Lotte Choco Pie terbaru yang berjudul sama, yang ingin menyampaikan pesan apresiasi kepada ibu yang selalu memberikan yang terbaik pada anak terlepas dari semua kesibukan yang dia hadapi.

"Hal ini sesuai komitmen Lotte Choco Pie sejak awal, yakni memberikan yang terbaik untuk para ibu dan mendukung momen kebersamaan antara ibu dan anak," jelas Ingen.

Rangkaian kegiatan “The Confession” dimulai dengan Instagram Reels Challenge dari 11 November – 12 Desember 2022, di mana ungkapan tulus dalam bentuk video yang ditujukan kepada ibu tercinta dengan menyertakan kreasi Lotte Choco Pie.

Kegiatan ini berhasil mengumpulkan lebih dari 200 video hingga akhir periode, dan 50 pasang ibu dan anak dengan video terbaik kemudian diundang untuk menghadiri langsung puncak kegiatan "The Confession" di Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta pada Minggu, 18 Desember 2022.

Baca juga: Momen Hari Ibu, Selamatkan Perempuan Indonesia dari Bahaya Rokok



Pada acara puncak ini, Lotte Choco Pie mengundang Ajeng Raviando Psi., psikolog keluarga, dan Pamela Rachella sebagai kreator konten untuk berbicara di sesi talkshow yang bertema “Confession of (Im)perfect Moms”, bagaimana ibu bisa menerima dan mengakui bahwa dirinya tidak sempurna.

Ajeng Raviando memaparkan,“Faktanya, menjadi ibu tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Kadangkala meskipun sudah berusaha maksimal untuk menjadi ibu yang baik, banyak ibu merasa dirinya tidak sempurna dan melakukan beberapa kesalahan yang membuat hatinya sendiri terluka."

"Maka dari itu, beliau berharap agar semua ibu punya aktivitas berdaya, tetapi tetap punya waktu untuk menjadi lebih baik dengan memperbaiki diri," ucap Ajeng.

"Kita sesama ibu tidak saling menghakimi tapi saling mendukung satu sama lain. Kita adalah ibu terbaik buat anak-anak kita karena hanya orang yang tidak merasa sempurnalah yang akan terus berusaha untuk memperbaiki diri, to be a better mom," tuturnya.

Selain talkshow, acara puncak “The Confession” juga diramaikan dengan kegiatan kreasi Lotte Choco Pie bersama kreator konten, Pamela Rachella dan ananda tercintanya, Azquera Nabila.

Kegiatan ini memberikan ruang untuk mempererat bonding moment, melatih kreativitas dan kekompakan antara ibu dan anak, juga ingin mengenalkan cara yang menyenangkan dan praktis bagi ibu dalam menyajikan cemilan untuk anak di rumah.

Dilengkapi dengan adanya kejutan ungkapan “Terima Kasih Ibu” oleh anak-anak kepada ibu tercinta diiringi persembahan lagu “Bunda” oleh Lewi Manihuruk, Lotte Choco Pie Idol 2021.

Lagu “Semesta Cinta” oleh Lauwrence Oktavianus, Lotee Choco Pie Idol 2020 membuat suasana haru berpadu dengan perasaan bahagia memenuhi ruangan acara “The Confession”.

Melalui kegiatan ini, Lotte Choco Pie berharap ibu dapat mengapresiasi dirinya sambil terus mengembangkan diri menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih bahagia, sehingga anak-anak juga tumbuh dengan baik dan bahagia pula menjadi generasi yang kreatif, produktif, dan mulia.

"Lotte Choco Pie pun akan tetap berkomitmen untuk terus mendukung dan menjadi sahabat terbaik bagi momen bonding ibu dan anak yang penuh makna dan kasih sayang, seperti pesan komunikasi LOTTE Choco Pie “Manisnya, Ungkapkan Cinta Penuh Makna”," papar Ingen. (Nik/OL-09)