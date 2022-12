10 Contoh Puisi Tentang Sekolah

MENURUT Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait atau gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus.

Puisi sering dijadikan tugas untuk anak sekolah dasar. Puisi dapat memiliki tema beragam seperti pendidikan, sekolah, alam, dan lain sebagainya.

Berikut adalah beberapa puisi bertema sekolah yang dapat dijadikan inspirasi.

1. Sekolahku Jadi Istanaku karya Nur Triwulan Sari

Sekolahku Istanaku ....

Tempatku mencari ilmu

Banyak kisah dan peristiwa terjadi disini

Rumah kedua setelah rumahku sendiri

Disini..... di tempat ini

Sekolahku Istanaku .....

Aku belajar banyak hal, untukku sendiri

Disini ada orang yang membimbingku

Yang tadinya aku tidak tahu jadi tahu

Karenanya guruku .....

Aku mulai nyaman disini

Karna disini aku juga mendapatkan teman

Dan sahabat buat bercanda, tawa, sedih

2. Sekolahku karya Angelica

Tetesan embun pagi

Menyegarkan tanaman yang ada di

Halaman sekolahku

Sekolahku..........

Membangkitkan semangat belajarku

Terdengar suara nyaring

Yang sedang mengajar

Sekolah

Tempat untuk mencari ilmu

Yang tak pernah kulupakan

Untuk selama-lamanya

3. Istirahat karya Dea Y

Saat pertama masuk gerbang, kulihat sejuta harapan

Pohon melambai-lambai seakan memanggilku

Angin pun bertiup seakan-akan menyambutku

Luasnya lapangan terbentang

Disertai dengan larian kian- kemari

Bilamana bel istirahat tiba

Tidak ada satupun tangan yang termangu ke dagu

Semuanya sangat gembira

Suara ramai dan tawa terdengar riang

Dan disertai dengan pohon rindang, angin bertiup

Membuat sejuknya hati

4. Guru dan Sekolah karya Zefanya

Sekolah tempatku bertemu teman dan sahabat

Engkau telah menerimaku

Ku yakin dan percaya semua bisa dilalui

Olahan olahan jajanan yang sehat

Lakukan yang bermanfaat

Aku muridmu guru aku mau jadi muridmu

Hadiah terindah adalah saatku bisa bertemu guru

Ku doakan guru ku persembahkan guru

Untuk mu guru yang terbaik

Terbaik ku doakan dan persembahkan

5. Sekolahku Istanaku karya Vika Amalia S.A.

Sekolahku .....

Bagai istanaku

Juga rumah kedua bagiku

Banyak pengalaman yang terjadi disana

Sekolahku .....

Tempat paling berkesan bagiku

Karenanya banyak ilmu kudapat .....

Sekolahku .....

Aku takkan melupakanmu

Karena sekolahku adalah istanaku .....

6. Istimewa Istanaku karya Sefira Laili Putri E.

Sekolah adalah istana kedua bagiku

Karena sekolah adalah tempat menuntut ilmu

Tanpa sekolah aku tak tahu apa arti menuntut ilmu

Tanpa sekolah juga aku takkan bisa mengejar cita-citaku

Sekolahku adalah tempat teristimewa

Sekolahku adalah tempat pertemuanku dengan bapak ibu guru

Sekolahku adalah tempat aku mengenal sahabat-sahabat

Dan tanpa sekolah aku takkan menjadi apa-apa

7. Tempat Penentu Masa Depanku karya dari Nandria Dilla Resita

Kau adalah .....

Tempat yang selalu aku datangi

Tempat yang selalu membuatku senang

Dan tempat yang terkadang membuatku sedih

Karena kau adalah tempat untuk mengetahui kemampuanku yang

belum tercapai

Sekolahku .....

Aku rela pergi pagi dan pulang sore demi untuk menimba ilmu

kepadamu

Aku rela lelah untuk masa depanku

Oh sekolahku .....

Kau seperti tempat penghubung antara aku dan teman - temanku

Kau juga seperti rumah keduaku

Oh sekolahku .....

Tolonglah aku .....

Tampung aku agar aku bisa belajar dengan guru - guru

Yang juga Mendukungku untuk sukses di masa depan

Oh sekolahku .....

Bagiku kau adalah tempat penentu masa depanku

Dan kau adalah istanaku untuk menuju kesuksesan

8. Sekolah Kami karya Prameswara Dwi K.

Kami mencintai sekolah kami

Sekolah yang berisikan generasi terbaik bangsa

Tempatku mencurahkan mimpi dan keinginan

Menjadikan buah-buah kesuksesan

Guru-guru nan baik dan sopan

Ya itulah sekolah kami

Sekolah yang menjadi penentu hidup

Dan kesuksesan kami

9. Sekolah karya Cindy C.

Tempat dimana aku mencari ilmu

Tempat tinggal kedua-ku setelah rumah

Tempat dimana aku diajarkan

Tentang berbagai macam kehidupan

Setelah aku berada disekolah

Semua masalah yang ada dirumah

Akan hilang disekolah

Sekolah membuat-ku nyaman

Sekolah mempertemukan aku

Kepada keluarga kedua-ku

Guruku sebagai orangtuaku

Teman sebagai saudara-ku

Sekolah selalu membuat-ku tersenyum

Sekolah adalah tempat paling ku sukai

Sekolah membuat-ku menjadi

Orang yang selalu bahagia

Dan orang yang tak pernah

Merasa kesepian

Disekolah aku selalu merasa senang

Disekolah aku selalu merasa tenang

Disekolah aku tidak pernah merasa bosan

Sekolah-ku adalah rumah-ku

10. Sekolah karya Christoper

Sekolahku rumah keduaku

Tempatku menuntun ilmu

Kubelajar dengan penuh kebahagiaan

Bersosialisasi dengan teman sekawan

Sekolahku rumah keduaku

Selalu ada cerita

Di balik semua kegiaatan

Aku cinta sekolahku (OL-1)