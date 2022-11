Kepengurusan IKA FEB USU Periode 2022/2026 Diperkenalkan

KEPENGURUSAN Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (IKA FEB USU) periode 2022-2026 diperkenalkan ke segenap civitas akademika USU di Auditorium USU, Kamis (10/11). Prosesi pengenalan dilakukan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU), H. Raden Muhmmad Syafii melalui kuasanya Dr. Delyuzar.

Ketua IKA FEB USU Agus Dwi Handaya menyampaikan, dengan amanah yang telah diberikan, segenap pengurus selanjutnya mencanangkan visi dan menghimpun kekuatan semua alumni. "Niat utama kami mengemban amanah pengabdian kepada kampus, bukan untuk stepping-stone kekuasaan, popularitas, jabatan ataupun karir, baik di kampus maupun di luar kampus namun murni untuk pengabdian," jelasnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (13/11).

Untuk mencapai visi tersebut, jelas Agus, pengurus akan memegang teguh lima prinsip work ethic dan purpose, yaitu pengabdian, integritas, keterbukaan dan indepedensi, serta sinergi berkelanjutan. Kemudian katanya, integritas, sehingga mereka berkomitmen selalu menjunjung tegaknya integritas dan nilai-nilai kejujuran dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan program kerja.

"Melalui strategi tersebut disiapkan pula lima signature program kerja, yaitu penyediaan sarana dan kegiatan untuk mendukung kampus meningkatan pengetahuan dan kapabilitas civitas akademika, diantaranya webinar, poadcast series, dan alumni mengajar," ungkapnya.

Dikatakan, visi, work ethic dan purpose tersebut mereka terjemahkan dalam tiga fokus strategi, yaitu memperkuat soliditas organisasi dan management.

"Program kerja ini tentunya tidak sekedar rencana, tetapi sudah dan akan terus kami jalankan, di antaranya podcast series bersama Deputy Gubernur Senior BI, webinar kesehatan, apresiasi dosen FEB USU, santunan sosial, acara kebersamaan fun walk, branding program, dan tentunya seminar internasional pada hari ini," sebutnya.

Acara pengenalan kepengurusan IKA FEB USU kali ini dibarengi dengan dirangkai dengan seminar internasional yang menghadirkan pembicara Prof. Ric Roi serta Prof. Mikolaj Jan Piskorski dari International Institute for Management Development (IMD) Business School, yang berpusat di Swiss.

Ketua panitia Rahmat W Sembiring mengatakan pengenalan pelantikan pengurus IKA FEB USU periode 2022–2026 dan seminar bertema, "Creating Effective Business Leader in The Digital Era and Facing Uncertainty Future" merupakan bagian dari rangkaian pelantikan pengurus IKA FEB USU yang dilaksanakan 19 September 2022.

"Acara hari ini dihadiri sekira 1.200 orang, terdiri akademisi, peneliti, dosen dan juga mahasiswa. Juga dihadiri pelaku dunia usaha, dunia industri, serta lembaga pemerintahan," jelasnya. (RO/OL-15)