Hadapi Ragam Tantangan, Ibu Perlu Dukungan Support System

PLATFORM digital terdepan di Indonesia khusus untuk ibu dan buah hati, Lilla kembali menghadirkan inovasi dan layanan terbarunya melalui Lilla Store, toko offline pertama Lilla.

Memahami tantangan yang kerap dialami para ibu dalam memenuhi kebutuhan di setiap tahapan hidupnya, Lilla menciptakan solusi cerdas melalui pengalaman belanja online dan offline (omnichannel) untuk mempermudah perjalanan para ibu.

Mengusung konsep 'the first ultimate store for moms', Lilla tidak hanya mengintegrasikan layanan online dan offline (omnichannel), tetapi juga menghadirkan berbagai fasilitas yang didesain dengan begitu spesial untuk memberikan kenyamanan optimal pada ibu dan buah hatinya ketika berbelanja secara offline.

Kehadiran toko offline ini menjadi penting bagi ibu. Data internal Lilla menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang dihadapi oleh para ibu Indonesia, terlebih dalam mencari tempat belanja yang tepat untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Meskipun di tengah kemudahan yang dihadirkan teknologi, mayoritas ibu tetap ingin melihat dan menyentuh langsung pilihan produk apalagi ketika berkaitan dengan kebutuhan sang buah hati.

Stella Maris, seorang ibu dan pengguna Lilla, juga turut merasakan yang sama.

“Belanja produk kebutuhan selama kehamilan dan persiapan anak rasanya akan lebih lengkap jika saya bisa melihat dan mencoba produk secara langsung," kata Stella.

"Karena ada banyak sekali pilihan, mulai dari produknya, brandnya, ukuran, dan lain sebagainya yang justru ujungnya membuat bingung harus pilih yang mana," ucapnya.

Dengan informasi yang saya dapatkan secara online kemudian dilihat langsung secara offline ini jadi semakin lengkap

"Ini penting buat saya, karena untuk persiapan alat pendukung menyusui seperti breast pump atau breast massager misalnya saya butuh untuk tahu secara pasti bagaimana cara bekerja alatnya,” ucap Stella.

Cara ini juga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan pembelian. Insight ini selaras dengan pandangan yang dibagikan Deloitte dalam laporan “Consumer Insight: Adapting to The New Normal in Indonesia”.

Laporan mengungkapkan bahwa konsumen Indonesia memilih adanya integrasi secara online dan offline atau omnichannel untuk berikan pengalaman berbelanja yang lebih baik.

Menjawab tantangan yang kerap dihadapi para ibu dalam memenuhi kebutuhannya, Nurul Sulisto, General Manager Lilla mengungkapkan,“Kehadiran the first ultimate store Lilla khusus untuk para ibu ini akan semakin menyempurnakan support system yang dihadirkan Lilla untuk para ibu dalam memenuhi kebutuhan mereka di setiap tahap kehidupannya."

"Setelah sebelumnya kami menghadirkan ultimate apps Lilla dan website Lilla.id. Bagi kami setiap perjalanan ibu sangat istimewa, inilah yang mendorong kami untuk terus menghadirkan solusi cerdas dan tepat atas setiap tantangan yang dialami ibu," jelasnya.

"Melalui fitur dan layanan yang dapat dinikmati di ultimate store kami, kini para ibu dapat memenuhi semua kebutuhannya dan buah hati di satu tempat dengan nyaman,” kata Nurul. (RO/OL-09)