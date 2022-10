Program Green Pharmacy, ITB Jadi Mitra Pemerintah untuk Riset Farmasi dan Kesehatan

GUNA mengurangi ketergantungan pada obat-obatan impor, pemerintah

terus mengembangkan riset dan inovasi bidang farmasi dan kesehatan bersama perguruan tinggi. Satu di antaranya menggandeng Institut

Teknologi Bandung.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan,

Lucia Rizki Andalucia menjelaskan alasan mengapa ITB menjadi bagian

proyek Green Pharmacy.

"Salah satu yang berkaitan erat dengan ITB ini adalah kemandirian di bidang kesehatan dan kefarmasian. Bagaimana kita memiliki produk inovatif, bagaimana Indonesia memiliki kemandirian di bidang kefarmasian dan tidak tergantung dari produk impor," jelasnya seusai menjadi pembicara dalam Seminar bertajuk Green Pharmacy : From

Innovation Towards Development and Applications for The Bright Future,

pada Lustrum ke-15 sekaligus ulang tahun ke-75 Sekolah Farmasi ITB.

Lucia mengatakan, perkembangan teknologi kefarmasian saat ini sudah

bergeser dari produk kimia ke arah biologis atau biofarmasi. Karena hal

itu mampu memberikan kecepatan dalam pengembangan industri obat obatan

dan aspek pencemaran terhadap lingkungan juga lebih rendah.

"Kalau kimia kan kita tahu sendiri, dari mulai bahan baku kimianya saja, di Petrokimia sangat sulit untuk mendapatkan reduksi cemarannya,

kemudian mendapatkan kemurniannya juga sulit. Nah sekarang di seluruh

dunia itu sudah bergeser ke arah biofarmasi produk," jelasnya.

Demikian pula, pengembangan produksi Biofarmasi ini bukan hanya untuk

obat saja melainkan juga untuk vaksin, obat yang berbasis pada bahan

alam, maupun untuk alat diagnostik.

"Inilah yang kami harapkan ada kemandirian. Di Kemenkes kami ada program namanya BGSI (Bio, Genom, Sains, Inisiatif). Kami akan melakukan pengembangan obat-obatan, vaksin yang berbasis genomic, karena memang sekarang eranya preseseur medicine, tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan terapiterapi," ujarnya

Di Kemenkes sendiri, lanjut Lucia, tidak dilakukan penelitian dasar

mengenai program ini. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan ITB untuk melakukan hal tersebut.

"Manakala sudah menjadi penelitian terapan yang ke pasien itu tugas

kami, karena melibatkan rumah sakit yang ada di bawah kemenkes. Makanya

kami tadi mengajak para peneliti dari ITB mau mahasiswa ataupun

dosennya, untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan biofarmasi,"

katanya.

Berkenaan dengan kucuran anggaran dari pemerintah sebesar Rp400 miliar

lebih yang dinilai terlalu kecil untuk membiayai riset, Lucia mengaku

sumber pendanaan tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah.

Sebab konsep kolaborasi dengan organisasi internasional seperti World

Bank, yang juga konsen terhadap pengembangan program tersebut.

"Tapi bisa kolaborasi dengan organisasi internasional yang bergerak

dalam pengembangan obat, itu semua akan mensupport, World Bank sendiri

juga punya program untuk pengembangan obat maupun vaksin. Apalagi

kemarin belajar dari pandemi," katanya



Strategi BRIN



Di tempat yang sama, Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi BRIN,

Agus Haryono menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, skema

riset dan inovasi program Indonesia Maju difokuskan pada tiga bidang.

"Pertama kesehatan, kedua pangan, kemudian energi. Jadi tiga itu yang

difokuskan, jadi kalau kesehatan terkait obat juga," ucap Agus

Agus menambahkan, salah satu strategi BRIN di penguatan SDM dalam kurun

waktu setahun sampai lima tahun yang akan datang, yaitu mengirimkan 250

peneliti mereka ke luar negeri. "Kami akan mengirim 250 Phd ke luar

negeri di bidang biodiversitas. Karena kami mengharapkan biodiversitas

kita bisa dimanfaatkan, termasuk untuk kesehatan," ujarnya.

Mengenai bahan baku obat yang menjadi sumber daya di Indonesia, Agus

mengatakan sangat melimpah. Bahkan sangat ironis, bahan baku obat-obatan tersebut justru bersumber dari kekayaan alam Indonesia.

"Sekarang obat kita itu 70% diproduksi dalam negeri, hanya bahannya diimpor dari luar. Ironisnya bahan itu sebenarnya dari Indonesia dikirim keluar, diproses, dan kita beli lagi. Ini yang sekarang coba kami perbaiki agar kita bisa memproses sendiri," ungkap Agus.

Dia mengambil contoh, garam farmasi misalnya, bahan bakunya justru

bersumber dari Indonesia. Namun hingga kini Indonesia belum memiliki

kemampuan untuk memproses garam tersebut menjadi garam farmasi.

"Kita kan punya banyak garam, tapi kita belum punya kemampuan untuk

memproses garam itu menjadi level garam farmasi, nah sekarang peneliti

BRIN bekerjasama dengan Kimia Farma menghasilkan garam farmasi," ujarnya

Demikian juga dengan obat tradisional yang bisa membantu mengurangi

ketergantungan dari obat dari luar, termasuk jejamuan.

Berkenaan dengan kebijakan Pemerintah yang akhirnya memutuskan untuk

mengembangkan Green Pharmacy, Agus menegaskan banyak hal positif yang

bisa diambil dari kebijakan tersebut.

Satu diantaranya, mampu meminimalisir dampak industri farmasi terhadap

lingkungan.

"Dia lebih ramah lingkungan karena memperhatikan limbahnya lebih sedikit, kemudian pengemasannya ramah lingkungan, supaya tidak

ada proses kimia yang berlebihan. Intinya dampak terhadap lingkungan

bisa diminimalkan," katanya. (N-2)