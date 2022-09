5 Wisata Halal untuk Wisatawan Muslim di Hong Kong

HONG KONG sekilas tampak seperti destinasi yang tidak umum untuk wisata halal karena mayoritas agamanya adalah Buddha. Namun, beberapa tahun ini Hong Kong serius dalam membangun pariwisata halal, sejumlah fasilitas pendukung untuk ibadah dan restoran halal telah dibuka di lokasi-lokasi wisata strategis. Saat ini, Hong Kong telah menjelma menjadi destinasi wisata yang ramah muslim, beberapa lokasi wisata andalan Hong Kong telah didukung oleh fasilitas-fasilitas untuk muslim.

Bahkan terdapat enam masjid dan lebih dari 60 restoran bersertifikat halal, serta mempunyai satu-satunya Disneyland di dunia yang menawarkan banyak pilihan makanan halal, Hong Kong sangat menarik untuk dikunjungi.

Nah, berikut ini adalah 5 deret wisata jelajah halal yang perlu kalian ketahui:

1. Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland merupakan sebuah taman bermain terbesar yang berlokasi di tanah reklamasi Teluk Penny yaitu Lantau Island, Hong Kong.

Hong Kong Disneyland dibuka pertama kali tahun 2005 dengan gaya bangunan yang memasukkan unsur nilai

dan budaya asli Tiongkok. Dari semua Disneyland yang ada di seluruh dunia, Hong Kong Disneyland menjadi yang paling dekat lokasinya dengan Indonesia.

Beberapa wahana yang hanya dapat ditemukan di Hong Kong Disneyland diantaranya Toy Story Land, Mystic Point, Grizzly Gulch, dan Frozen Area. Terdapat satu wahana baru bertema marvel yaitu Ant-man and The Wasp: Nano Battle yang baru dibuka pada

akhir Maret 2019 lalu. Wahana ini mengajak pengunjung untuk menyusut dan bertarung melawan robot-robot jahat yang berukuran nano, ini menjadi wahana bertema Marvel pertama di dunia. Kedepannya pihak Hong Kong Disneyland dan Marvel Studios akan membuka taman bermain Marvel Area pada tahun 2023.

Baru-baru ini, Hong Kong Disneyland merilis atraksi terbarunya, yaitu Ant-Man and The Wasp: Nano Battle!, sebuah atraksi interaktif yang menampilkan karakter Ant-Man dan The Wasp untuk para pengunjung Hong Kong Disneyland saat ini. Dalam atraksi tersebut, Hong Kong Disneyland menawarkan jalan cerita menarik tentang Ant-Man and The Wasp yang didukung dengan visual menakjubkan dengan dekorasi dan juga ambience yang memukau.

Menuju Hong Kong Disneyland dapat ditempuh dengan jalur air menggunakan kapal wisata Star Ferry dari TST menuju Lantau Island. Star Ferry menuju Hong Kong Disneyland dijadwalkan berangkat setiap pukul 11.00.

Hong Kong Disneyland memiliki dua restoran halal yaitu Tahitian Terrace dan Explorer’s Club Restaurant. Kedua restoran ini menyajikan menu-menu yang bisa diterima oleh lidah orang Indonesia seperti nasi goreng, sup kwetiau laksa, ayam tandoori, dan kari daging domba. Terdapat sebuah musholla kecil yang dilengkapi dengan penunjuk kiblat, tempat wudhu, sajadah, dan mukena di City Hall Disneyland area Main Street, USA. Selain disitu, tempat beribadah juga bisa ditemukan di dekat Explorer’s Club Restaurant, namun di sini sajadah dan mukena harus membawa sendiri karena tidak disediakan.

2. Halal Food Tour di Wan Chai

Setelah lelah di Ocean Park, masih di pulau yang sama selanjutnya bisa menuju Wan Chai untuk wisata kuliner halal. Ocean Park dan Wan Chai berjarak 7,1 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan darat selama 14 menit. Wan Chai memiliki tiga retoran halal yang sudah terkenal yaitu Chrisly Inn Cafe, Islamic Centre Canteen, dan Wai Kee Duck Rice.

Chrisly Inn Café merupakan sebuah café yang menyajikan berbgai macam roti dan kopi yang terlah bersertifikasi halal. Chrisly Inn

Café beralamat di Nice Garden, 513-519 Queen’s Rd W, Kennedy Town, Hong Kong.

Islamic Centre Canteen merupakan sebuah restoran yang menjajakan berbagai kuliner khas HongKong versi halal dengan menu andalan Halal Dim Sum. Lokasinya berada di lantai lima Masjid Omar and Osman Ramju Sadick Islamic Centre, Oi Kwan Rd, Wan Chai. Karena berada satu lokasidengan masjid, sewaktu kesini bisa sekalian menunaikan ibadah sholat.

Wai Kee Duck merupakan restoran yang menjual berbagai makanan khas Tiongkok berbahan dasar bebek, itik, atau ayam. Lokasinya berada di 23 Bowrington Rd, Bowrington, Hong Kong.

3. Masjid terbesar di Distrik kowloon, Hong Kong

Dengan 4,1 persen warga Hong Kong yang mengamalkan agama Islam, jumlahnya terus meningkat dan dengan sendirinya, fasilitas dan aktivitas yang bersahabat bagi kaum Muslim pun semakin banyak untuk dinikmati.

Jika Anda ingin menjelajahi sisi Hong Kong yang berbeda dari lainnya, pertimbangkanlah untuk pergi ke Kowloon. Distrik yang bersahabat bagi kaum Muslim ini akan memberi Anda pengalaman terbaik Hong Kong, sekaligus pikiran yang tenang, karena Anda tahu bahwa semua kebutuhan agama Anda terpenuhi.

Pastikan untuk singgah ke Masjid Kowloon dan Islamic Centre. Terletak di persimpangan Nathan dan Haiphong roads di Tsim Sha Tsui, Masjid Kowloon dan Islamic Centre adalah masjid terbesar di Hong Kong. Seluruh bangunan dilengkapi pendingin ruangan, dan masjid ini adalah salah satu tengara Islam paling ikonis di Hong Kong — dapat menampung hingga 3.500 orang.

Pertama kali didirikan oleh garnisun Muslim yang ditempatkan di daerah tersebut, sekarang dikenal sebagai Taman Kowloon, masjid ini mewakili sejarah unik komunitas Muslim setempat. Imam Ketua di Hong Kong, Mufti Muhammad Arshad, juga sudah mengabdi sebagai Imam dan Khatib masjid ini sejak 2001.

Dengan empat menara setinggi 11 meter, masjid ini tampak sangat megah. Struktur masjid ini juga menggunakan marmer putih pada lantai dan fasadnya, dihiasi jendela berkisi-kisi berikut pernak-pernik di sekelilingnya. Situs budaya yang penting bagi semua, bangunan ini mencakup tiga aula untuk mendirikan sholat, madrasah dan aula komunitas. Aula komunitas yang sama, digunakan oleh berbagai organisasi Muslim untuk mengadakan berbagai program pada peristiwa khusus.

Tak hanya masjid ini, Anda bisa mengunjungi Masjid Jamia di Distrik Central, masjid di area Chai Wan, Masjid Stanley di 53 Tung Tau Wan Road, Stanley, atau Masjid Ammar Osman Ramju Sadick Islamic Centre.

4. Sky 100

Sky100 terletak di lantai 100 gedung International Commerce Center (ICC) disebelah barat Kowloon, Hong Kong. Sky100 menawarkan sensasi pemandangan 360 derajat Hong Kong yang indah dengan latar Victoria Harbour, Semenanjung Kowloon, dan Tai Mo Shan. Sky100 terletak tepat dua lantai dibawah Ritz Calton Hong Kong.

Akses menuju Sky100 dapat ditempuh dengan jalur darat dari TST selama 10 menit perjalanan dengan taksi, atau 10 menit dari Avenue of Stars. Terdapat satu ruangan khusus yang dilengkapi dengan sajadah dan mukena untuk keperluan ibadah wisatawan muslim. Sky100 bekerja sama dengan Ritz Calton menyediakan bebagai menu makanan halal di outlet F&B (Food and Beverage) dan Cafe100 yang berada 18 lantai diatasnya.

5. Fabric Street dan Toy Street di Sham Shui Po

Setelah puas mengunjungi lokasi-lokasi wisata ternama di Hong Kong, selanjutnya adalah berbelanja untuk oleh-oleh. Lokasi yang cocok untuk berbelanja bagi muslim adalah Sham Shui Po, surganya elektronik, kain, dan mainan Hong Kong. Sham Shui Po populer sebagai lokasi belanja dikalangan wisatawan muslim. Anda bisa membeli kain yang dijual secara grosir di jalanan Sham Shui Po yang cocok dijadikan pakaian seragam.

Dari destinasi terakhir yaitu Sky100, Sham Shui Po berjarak 5,8 km dengan estimasi tempuh selama 15 menit dengan taksi. Sham Shui Po memiliki kawasan muslim bernama KhatmeNubuwwat Council Limited yang berlokasi di 320-322 Tung Chau Street 1/F, 2/F, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong. Disini wisatawan muslim bisa beribadah sekaligus mengisi perut dengan kuliner halal.

Seperti itu lah 5 wisata di Hong Kong. Jadi buat teman-teman muslim jangan khawatir yah dan selamat berlibur! (OL-6)