Gunakan Skincare Tak Mengandung Bahan-bahan Barbahaya

REGENIX Skincare, brand kecantikan day-to-day yang sangat simpel, mudah sekali untuk dipakai dan terjangkau.

Namun produk skincare ini juga diformulasikan secara dermatologis, sehingga memiliki efektivitas klinis yang sangat tinggi.

Produk Regenix, hari ini atau Rabu (21/9) resmi hadir di Indonesia untuk para pecinta perawatan kulit wajah dengan merilis tiga series unggulannya, yaitu Acne Series, Anti-Aging Series, dan Glowing Essential Series.

Mengusung konsep “Cantik Sempurna dengan Glowing Maksimal”, Regenix Skincare berkomitmen untuk membantu mengatasi permasalahan kulit waja untuk mendapatkan Regenix’s Perfect Skin Experience.

Regenix membantu orang Indonesia untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, bersih, halus, lembut, lembap secara alami, kenyal, kencang, segar, cerah berseri dan glowing maksimal dengan cara yang benar, aman dan sehat, tanpa mengorbankan safety aspect.

"Salah satu filosofi Regenix adalah making the complicated, this simple and that easy, for everyone," kata Adi Hartono, Founder Regenix Skincare dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/9).

"Sehingga begitu simplenya rangkaian produk Regenix, membuatnya sangat cocok untuk individu-individu yang memiliki gaya hidup yang sangat aktif dan sibuk," katanya.

"Tetapi mereka ingin mendapatkan dan terlindungi oleh skincare benefits dari produk-produk Regenix secara anti-ribet, tapi dengan hasil maksimal," ujar Adi.

Berlangsung secara antusias, Adi menyatakan,“Berawal dari permasalah awal kulit wajah yang sering kami temukan pada klien kami di premiera skin dan body care."

"Permasalahan tersebut menurunkan rasa percaya diri serta memberikan impact yang negatif dalam hidup mereka, sehingga tidak sedikit yang putus asa, sampai menempuh jalur instan dengan menggunakan produk yang berbahaya atau mengakibatkan ketergantungan," paparnya.

"Kami tahu dan ikut merasakan begitu banyaknya wanita dan pria di Indonesia yang mengalami hal ini, dan di sinilah titik awal kelahiran produk-produk Regenix," jelas Adi.

"Karena kami percaya bahwa semua orang bisa memiliki kulit wajah yang sehat dan glowing. Banyak pemakai produk Regenix yang sangat puas dan memberikan feedback kulit wajah mengalami perbaikan, lebih glowing dan cerah dalam 7 hari,” jelasnya.

“Seluruh rangkaian produk Regenix Skincare merupakan kulminasi dari pengalaman klinis lebih dari 10 tahun," kata Amelia Susrono, Co-Founder Regenix Skincare.

"Proses pengembangannya yang intensif dilatarbelakangi dengan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang sudah terbukti secara klinis kualitas dan efektivitasnya," tambahnya.

Selain itu, seluruh produk Regenox juga sudah BPOM Approved sehingga aman dipakai untuk jangka pendek maupun jangka panjang, tidak membuat ketergantungan.

Produk dapat digunakan oleh wanita, pria, dewasa, remaja, bahkan untuk ibu hamil dan menyusui.

"Karena tidak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti mercury, hydroquinone, streroids, paraben, artificial fragrance, bahkan tidak melalui animal testing & cruelty,“ jelas Amelia.

Turut hadir dalam acara Grand Launching, dr. Silvy Sicilia Ahliawan, aesthetic doctor mengungkapkan, “Kunci utama mendapatkan kulit sehat adalah menerapkan perawatan dan produk skincare yang tepat, aman, berkualitas dan konsisten sesuai jenis dan kondisi kulit, serta lifestyle Anda."

"Produk yang digunakan tentunya harus menggunakan bahan-bahan yang efektif, tapi juga aman, dan terpenting sudah terdaftar di BPOM,” jelas dr.Silvy.

Thea Bernice, Beauty Influencer, menambahkan,“Sebagai seorang beauty enthusiast aku senang sekali adanya Regenix Skincare, produk kecantikan kulit yang simple, aman, diformulasikan secara dermatologis dan kulitku mengalami perubahan selama 7 hari rutin pemakaian."

"Hal ini mempermudah untuk aku yang kesehariannya cukup padat tapi ingin mendapatkan kulit yang sehat dan glowing,” katanya. (RO/OL-09)