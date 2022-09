Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Hadirkan Lima Acara Seru dan Menarik

Bulan September ini, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta telah menyiapkan lima acara seru dan menarik untuk dirayakan bersama teman dan kolega Anda.

Acar seru dan menarik itu mulai dari kolaborasi fantastis Chef Michelin star Matteo Vigotti di OKU, A Classical Music Soiree gala dinner dengan penampilan music klasik yang bekerja sama dengan Aula Simfonia Jakarta, serta Oktoberfest di Paulaner Brauhaus Jakarta,

Ditambah lagi dengan promo raclette keju lumer swiss yang menarik di Restoran Signatures, pembukaan kembali Kempinski The Spa hingga lelang amal yang bekerja sama dengan Techno gym dan artis muda berbakat Amot Syamsuri Muda dalam rangka hari olahraga nasional menjadi hal yang sayang untuk anda lewatkan!

Kolaborasi Chef Michelin star Matteo Vigotti di OKU

Rasakan pengalaman bersantap yang tak tertandingi dengan koki Michelin star asal Italia-Matteo Vigotti di OKU. Dengan masakan ciri khas masakan Italia yang kental berkolaborasi dengan rasa masakan Jepang yang nikmat menyatu dalam kombinasi baru dan kreatif.

Chef bintang Michellin Matteo Vigotti di OKU tersedia mulai 16–18 September 2022 dengan harga mulai dari Rp 850.000++ per orang untuk four-course lunch dan IDR 1,600,000++ untuk six-course dinner. Untuk reservasi silahkan hubungi di 021 2358 3896 atau Whatsapp di 0817 0070 059.

A Classical Music Soiree with Aula Simfonia Jakarta

Nikmati pengalaman bersantap malam mewah a la bintang 5 di Bali Room diiringi dengan alunan musik klasik dari Aula Simfonia Jakarta yang memukau, dengan penampilan special dari:

Seul Bi Lee (biola), kepala konser Orkestra Simfonia Jakarta. Sebagai pemain musik kamar di Indonesia, ia telah berkolaborasi dengan Iswargia Sudarno, Alfred Sugiri, Bryant Gozali dan musisi terkenal Indonesia lainnya.

Oki (biola), yang mengambil jurusan Pendidikan Musik di Institut Seni Indonesia (2005) sambil melanjutkan studi biolanya dengan Drs Pipin Graibaldi.

Oki bergabung dengan Jakarta Simfonia Orchestra (Dr Stephen Tong) sebagai asisten biola kedua pada tahun 2011, dan dia juga merupakan bagian dari Twilite Orchestra (Addie MS).

Jane Sutiono (viola), sebagai pemain biola utama dari Jakarta Sinfonia Orchestra dan Bandung Philharmonic. Ia juga merupakan anggota dari Jakarta Sinfonietta, saat mengajar di program "Musik Paruh Waktu".

Bryant Gozali (cello), yang merupakan Co-Principal Cellist di Jakarta Simfonia Orchestra dan berspesialisasi dalam musik kamar.30 September 2022 mulai pukul 19.00

Paket makan malam mewah di Bali Room dengan penampilan music klasik dari Aula simfonia Jakarta tersedia di tanggal 30 September 2022 mulai pukul 19.00. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut hubungi: 021 2358 3800 atau whatsapp di 08170050 075



Oktoberfest di Paulaner Brauhaus Jakarta

Diterbangkan dari Austria, Sweet Chili Band yang terkenal akan menghibur Anda dengan musik dan permainan tradisional Jerman dengan hadiah menarik.

Oktoberfest akan dimulai dari 28 September – 9 Oktober 2022, mulai dari jam 18:00. Tersedia dengan harga 700,000++/orang untuk hari Rabu, Kamis dan Minggu dan IDR 1.000.000+++/orang untuk hari Jumat dan Sabtu.

Termasuk pretzel, sosis, free-flow bir Paulaner, minuman Oktoberfest spesial, dan suvenir Mug Paulaner Oktoberfest yang menarik!

Dapatkan penawaran early-bird diskon 10% hingga 12 September 2022

Untuk reservasi dapat menghubungi di nomor 021 2358 3871 atau whatsapp di 0877 7503 7505

Kempinski The Spa dibuka Kembali:

Kempinski The Spa kembali membuka layanan spa setelah lebih dari 2 tahun tutup sementara akibat pandemic covid. Kempinski The Spa dibuka kembali dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk memastikan keamanan dan kebersihan untuk para tamu.

Kempinski The Spa siap memanjakan para tamu dengan perawatan mewah untuk meningkatkan semangat, menenangkan tubuh, dan menyegarkan pikiran. Mulailah perjalanan peremajaan yang terinspirasi oleh siklus musim Eropa atau pilihan pijat tradisional Indonesia khas Jawa dan Bali, yang memberikan ketengangan terbaik dari hiruk pikuk kehidupan kota.

Mencakup area seluas sekitar 140 meter persegi dengan 10 kamar yang nyaman, Kempinski The Spa telah dirancang untuk memberikan setiap tamu tempat perlindungan ekslusif yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota modern.

Hanya menggunakan produk alami dan herbal terbaik, tim terapis profesional kami menawarkan Anda pengalaman spa terbaik.Dapatkan penawaran e diskon 25% untuk kartu kredit BCA atau diskon 15% untuk kartu Kredit BRI. Kempinski the Spa buka setiap hari mulai pukul 09.00 – 21.00. Untuk reservasi spa, silakan hubungi 021 2358 3800 atau WhatsApp +62 878 8000 8909.

Charity Auctions in collaboration with Technogym and Amotsyamsurimuda

Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta bekerjasama dengan Technogym Indonesia; desainer terkemuka peralatan gym & solusi kebugaran, untuk melaksanakan lelang amal online untuk para pahlawan olahraga Nasional yang terlupakan.

Pada acara khusus ini, perancang busana muda berbakat Amotsyamsurimuda ditunjuk untuk memberikan sentukan seni pada Technogym Bench dan case yang nantinya akan tersedia untuk lelang online dari 9 – 30 September 2022.

Semua orang dapat mengikuti lelang online ini dengan mengajukan penawaran melalui tautan https://bit.ly/3ANgx1y . Tawaran minimum technogym case dimulai dari Rp 15.000.000 dan Rp 32.000.000 untuk technogym bench.

“Kami berharap inisiatif yang baik ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya para pecinta seni dan olahraga”, ujar Aulianty Fellina – Direktur Pemasaran dan Komunikasi Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

“Tujuan dari acara kolaborasi ini adalah untuk memberikan apresiasi khusus kepada para pahlawan olahraga Indonesia yang terlupakan yang telah berkontribusi dalam kompetisi olahraga Internasional pada masa lalu”, tambahnya.

Technogym Bench and Case hasil kolaborasi dari perancang busana ternama Amotsyamsurimuda juga akan dipamerkan di lobi hotel dari tanggal 9 hingga 30 September 2022.

“Saya sangat senang dan bangga menjadi bagian dari acara yang menginspirasi ini, dan saya tidak sabar menunggu. untuk mengungkap karya seni ini kepada publik”, kata Amot.

Raclette Feast at Signatures Restaurant

Bawa pengalaman bersantap yang berbeda, Restoran Signature hadirkan Racklette- keju lumer dari swiss, yang dilelehkan dan dituangkan ke hidangan favorit anda.

Terletak di jantung kota Jakarta, Signatures menjadi tempat ideal untuk buffet akhir pekan yang tak terlupakan untuk bersantap bersama keluarga anda. Pesta raclette di Signatures tersedia sepanjang bulan September setiap Sabtu dan Minggu.

Signatures Restaurant menawarkan prasmanan a la carte dan a la menit serta konsep dapur terbuka dengan sajian kuliner Barat, Asia, dan Indonesia serta pilihan dessert yang menggiurkan.

Terletak di lantai lobi Hotel Indonesia Kempinski Jakarta di Ramayana Wing, Signatures Restaurant buka setiap hari dari pukul 06:00 sampai 22:00 dengan harga:

Prasmanan Makan Siang dan Makan Malam pada hari kerja: IDR 448,000++. Buffet Makan Siang dan Makan Malam Akhir Pekan: IDR 598,000++. (RO/OL-09)