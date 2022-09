Lima Alasan Wajib Staycation di Hotel Bintang 5 Surabaya

BAGI pecinta Traveling, jalan-jalan di Indonesia atau ke luar negeri tentunya sudah menjadi agenda tersendiri tiap tahun atau bahkan tiap bulannya.

Pemilihan akomodasi atau tempat menginap pun tentunya menjadi hal yang menarik di setiap destinasi wisata atau lokasi yang menjadi tempat tujuan healing.

Lalu kenapa tidak mencoba aktivitas menginap atau staycation di hotel mewah?

Jangan khawatir, menginap di hotel bintang 5 justru memberikan Anda pengalaman yang berbeda dan seru.

Berikut setidaknya lima alasan mengapa Anda harus menginap di hotel mewah bintang 5 terutama bagi Anda yang sedang berada di Surabaya. Yuk, simak!

1. Staycation tidak akan membuat Anda lelah jika terjebak macet

Kini Anda tidak perlu lagi melewati kemacetan dan antrean di mana-mana untuk menuju tempat tujuan populer.

Selain lokasi yang strategis yakni di area commercial jantung kota, Vasa Hotel Surabaya adalah hotel yang juga sangat mudah dijangkau dari luar kota seperti dari Gresik, Sidoharjo, bahkan Malang.

Hanya dua puluh menit dari Bandara Internasional Juanda, dua menit dari toll Bundaran Satelit, lima menit dari pusat perbelanjaan atau mall seperti Pakuwon Mall, sepuluh menit ke Tunjungan Plaza Mall, sentra kuliner, bahkan lokasi historical seperti Museum Perjuangan Sepuluh November.

2. Menginap di hotel bintang 5 mewah memberikan suasana yang nyaman dan memanjakan.

Jika Anda ingin benar-benar merasakan kenyamanan tanpa perlu ragu, di Vasa Hotel Surabaya Anda akan menerima suasana dan layanan premium yang layak Anda dapatkan.

Anda dapat mencoba semua fasilitas hotel termasuk kolam renang outdoor dengan pemandangan kota, massage, gym, kids club yang luas dengan aktivitas seru yang lengkap, hingga fasilitas shuttle bus gratis untuk pengantaran ke mall atau area terdekat.

Selain itu, banyak spot instagramable kekinian yang berada di lantai 5 yakni Chapel Glass House , kemudian Executive Lounge termewah yang lengkap dengan pemandangan 360 panoramic kota Surabaya yang exclusive yang dapat di jadikan sebagai tempat untuk mengabadikan moment dan menikmati suasana yang sangat nyaman.

3. Anda akan menjadi raja atau ratu selama Anda tinggal.

Jadi King and Queen selama menginap di hotel mewah pilihan Anda, tentu saja! Dari tipe kamar yang sangat lengkap mulai dari kamar tipe Select Room, Suite, Apartment, hingga tipe Royal Suite dan Presidential Suite, semua kamar yang sangat bersih dan di sanitasi secara menyeluruh dengan aroma wewangian khas, hingga staf hotel yang siap membantu Anda kapan pun Anda membutuhkannya, Vasa Hotel Surabaya memiliki semuanya.

4. Surga Kuliner, Makan Durian Sepuasnya di hotel bintang 5

Siapa yang menyangka jika saat semua hotel melarang durian untuk di konsumsi di area hotel hingga di kamar, tidak berlaku di Vasa Hotel Surabaya.

209 Restaurant yang menjadi fasilitas hotel menyajikan program Summer BBQ yang menawarkan berbagai makanan all you can eat dengan variasi menu beragam, mulai dari seafood, grill, masakan local Suroboyo hingga makan durian sepuasnya.

Bagi pecinta masakan China, Restoran Xiang Fu Hai tersedia dengan Chef expat yang handal memasak makanan ala Canton. Sebagai penyempurna, terdapat juga Chamas Brazilian Restaurant sebagai satu-satu nya restoran steakhouse all you can eat ala Brazil di Surabaya yang ikonik. Sangat menyenangkan, kan?

5. Stok foto keren dan nyaman dijamin aman untuk diupload ke Instagram di kamar yang memiliki kolam renang dan satu-satunya di Surabaya.

Suasana hotel biasanya membuat semua orang betah. Hal ini tentu nya membuat stok foto Anda sangat keren, karena Vasa Hotel Surabaya memiliki Satu-satunya kamar dengan tipe Presidensial Suite yang memiliki indoor kolam renang di dalam nya. WOW Sangat mewah bukan!

Nah, terjawabkan mengapa Anda harus sesekali menginap di hotel bintang 5 mewah saat berada di Surabaya. Dengan budget yang relative terjangkau dan sudah pasti worth it, Vasa Hotel Surabaya merupakan pilihan yang tepat menjadi hotel terekomen kan. Jadi, segera rencakan Staycation Anda.

Nah, terjawabkan mengapa Anda harus sesekali menginap di hotel bintang 5 mewah saat berada di Surabaya. Dengan budget yang relative terjangkau dan sudah pasti worth it, Vasa Hotel Surabaya merupakan pilihan yang tepat menjadi hotel terekomen kan. Jadi, segera rencakan Staycation Anda.

Dapatkan penawaran terbatas dengan harga terbaik dengan menghubungi kami di (62)31-7301888, email reservation@vasahotelsurabaya.com atau Whatsapp +62 821-2322-3272 atau kunjungi www.vasahotelsurabaya.com