Mooncake Premium Sehat dan Rendah Gula ala Xiang Fu Ha di Vasa Hotel Surabaya

FESTIVAL Pertengahan Musim Gugur (midautumn) diyakini adalah saat yang tepat untuk merayakan panen dan mengucap syukur bagi banyak keluarga.

Festival ini biasanya dirayakan pada hari ke-15 bulan ke-8 pada penanggalan Imlek, dan bertepatan dengan pergantian musim panas ke musim gugur.

Festival ini dapat pula menjadi momentum untuk merenungkan apa yang telah kita raih dan mulai menutup tahun untuk menyambut musim liburan yang akan segera datang.

Setiap tahunnya, sebagai festival penting terbesar kedua setelah Tahun Baru Imlek, komunitas Tionghoa di Surabaya merayakan festival ini dengan pertukaran kue bulan (mooncake) yang lezat. Mooncake juga kerap dijadikan sebagai hadiah istimewa dan dikirim ke teman, kolega, serta keluarga.

Mooncake juga dapat dinikmati pada saat pertemuan keluarga dan makan malam menjelang ataupun pada saat minggu festival.

Untuk menjaga tradisi perayaan festival ini tetap hidup, banyak orang tua mencari mooncake dan lentera untuk menginspirasi anak-anak mereka agar belajar tentang perayaan budaya.

Nostalgia Rasa

Di tengah maraknya variasi kue bulan modern, Xiang Fu Hai di Vasa Hotel Surabaya mempertahankan resep tradisional untuk perayaan tahun ini.

Menghadirkan varian yang sempat terlupakan, Shanghai Mooncake, rasa yang membawa kita kembali ke masa kecil, tentunya dengan banyak peningkatan.

Shanghai Mooncake ini juga mirip dengan karakteristik kue-kue Perancis dengan kulit yang berlapis, tekstur renyah dan kaya rasa, menjadikannya salah satu varian mooncake yang lebih halus.

Selain itu, Xiang Fu Hai juga tetap menghadirkan varian rasa mooncake klasik yang paling legendaris seperti White Lotus, Red Lotus, Assorted Nuts, dan Yolk yang tetap menjadi favorit keluarga, walaupun kehadiran rasa kontemporer seperti Red Bean, Pandan, dan Green Tea juga tersedia dalam varian baked dan snow-skin.

Sebagai ciri khas, cicipi pula mooncake lezat yang dibuat dari 100% durian Musang King pada varian snow-skin dan rasakan sensasi manis, dan mentega yang dipadu dengan durian segar.

Kulit snow-skin yang lembut dan kenyal serta isian dengan tekstur krim menjadikan Signature Mooncake Musang King Durian ini menjadi pilihan yang sempurna untuk merayakan Festival Mid-autumn.

Setiap gigitan dari mooncake Xiang Fu Hai Vasa Hotel Surabaya menawarkan kelezatan mooncake yang lebih sehat dengan kandungan gula 25% lebih rendah dibandingkan yang ada dipasaran.

Ditambah, minyak yang digunakan adalah minyak kacang murni rendah lemak jenuh daripada minyak sawit yang biasa dipakai. Hasilnya adalah mooncake yang sehat tanpa mengurangi kualitas rasa.

Setiap varian disajikan dengan sepenuh hati oleh Chef Loong dari Xiang Fu Hai yang mengedepankan bahan-bahan pilihan terbaik untuk memastikan setiap gigitan menjadi suguhan yang tak pernah lekang sepanjang masa.

Dikemas dengan elegan dalam tampilan kontemporer yang youthfull, Vasa Gift Box didesain dengan 2 warna branding yang dominan, yaitu Goldfish Orange dan Warm Tungsten, yang selaras dengan sketsa tradisional Tiongkok yang menggambarkan semangat untuk menyambut festival ini.

Gift Box ini berisi pilihan kue bulan buatan tangan dengan pilihan isi 4 atau 8 buah pada setiap box-nya.

Pengunjung setia Vasa Hotel Surabaya dapat menikmati mooncake premium dengan inovasi terbaru yang menghadirkan berbagai jenis pililihan dan rasa.

Mooncake hanya akan dibuat segera setalah mendapat pesanan dan dibuat langsung tanpa campuran bahan pengawet.

Untuk menjaga kualitas dari rasa yang disajikan, varian Baked dan Shanghai Mooncake dapat dikonsumsi dalam waktu 5 hari sedangkan varian Snow-skin Mooncake dapat dikonsumsi dalam waktu 3 hari. Varian lengkap dari Mooncake Vasa Hotel Surabaya dapat dipilih dari daftar berikut:

Mulai dari harga Rp 588,000,- + per box untuk varian Baked atau Shanghai, Rp 688,000+ per box untuk varian Snow-skin, hingga Rp 888,000,-+ per box untuk varian khusus Durian Musang King Snow-skin.

Nikmati diskon hingga 20% untuk pemesanan early bird hingga tanggal 15 Agustus 2022 dan tambahan diskon hingga 20% dari tanggal 16 Agustus hingga 30 September 2022. Vasa Gift Box premium ini akan siap dikirim dari tanggal 15 Agustus hingga 30 September 2022.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami di (62)31-7301888, email xiang@vasahotelsurabaya.com atau Whatsapp 0812-5291-5690 serta kunjungi www.vasahotelsurabaya.com. (RO/OL-09)