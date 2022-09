Digelar Hybrid, 165 Wedding Exhibition 2022 Targetkan Rp15 Miliar dan 6.000 Pengunjung

AJANG pameran pernikahan, 165 Wedding Exhibition yang digelar PT GRHA 165 akan digelat secara hybrid tahun ini, yaitu pada 26-27 November secara langsung dan 21-30 November secara virtual.

“Kami harapkan jumlah pengunjung nanti mencapai 6000 orang karena tahun lalu saja sudah mencapai 4000 orang secara offline, sedangkan di 2022 ini digelar secara online dan offline”, jelas Deviyanto, Project Manager 165 Wedding Exhibition.

Deviyanto menjelaskan, dalam penyelenggaraan edisike-3 itu, pihaknya juga menargetkan total transaksi hingga Rp15 Miliar. Adapun gelaran pameran ini akan berlangsung di Granada Ballroom, Menara 165, Jakarta Selatan dengan mengusung konsep “All Your Wedding Needs in One Place”.

Direktur Utama PT GRHA 165 Hariyo Puguh W menegaskan, ajang kali ini merupakan bentuk silahturahmi kembali dengan sesama wedding vendor. Kita berkolaborasi lagi dan menghidupkan kembali bisnis pernikahan setelah sempat terimbas selama pandemi Covid-19. .

"Kami telah berpengalaman mengelola pernikahan secara in House. Kami pun memiliki venue yang tidak dimiliki venue lain sepanjang jalan TB. Simatupang," imbuh Puguh.

Selain pameran, event ini juga menggelar wedding talkshow, accoustic performance, demo make up hingga fashion show. Juga tersedia beragam hadiah doorprize dengan hadiah utama yakni Umroh..(RO/OL-7)