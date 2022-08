Dukung Kebangkitan Sektor Properti Lewat Lagu

SEKTOR properti, perbankan dan bahan bangunan perlahan mulai bangkit. Sebagai bentuk dukungan pada kebangkitan sektor yang punya multiplier effect ini, penyanyi legendaris Indonesia Imaniar meluncurkan lagu bertajuk 'Get The Goal; With JMN' yang diciptakan olahnya bersama Indra Utama.

Lagu yang dikerjakan di studio musik Kula, Bali dengan penyesuaian komposisi musik oleh Idham Noorsaid dinyanyikan langsung oleh Imaniar. Menurut Indra, lirik lagu yang mereka buat, digubah positif sarat motivasi untuk kembali bangkit dari hantaman pandemi covid-19, baik untuk negara, pelaku usaha serta masyarakat melalui peran media massa.

“Kami mengharapkan lagu ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk memiliki semangat yang sama kembali bangkit bersama dibidang perekonomian, perbankan, pembangunan, yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkap Ketua LSP Broker Properti Indonesi Area Indonesia, dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (22/8).

LSP adalah lembaga yang mendapatkan lisensi dari BNSP untuk melakukan uji kompetensi kepada profesi agen properti.

Imaniar sendiri mengatakan, irama lagu yg dinamis dengan aransemen orkestrasi, menghasilkan lagu terdengar kolosal. Lagu ini diharapkan mampu menjadi bagian semangat bersama, untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

“lewat lagu ini, kita harapkan bisa mengajak semua kalangan untuk terus bersemangat bekerja dan berkarya,” kata dia.

Rencananya, lagu tersebut akan dijadikan jingle bagi Journalist Media Netrwork dan akan diperdengarkan dalam setiap aktifitas dan kegiatan. (R-3)