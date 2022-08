IKA UNPAD Perkuat Aksi Peduli Penanaman dan Edukasi Mangrove Lewat Turnamen Golf

PENGUATAN sinergi dan bentuk pengabdian kepada masyarakat terus dilakukan Universitas Padjadjaran (UNPAD) sebagai institusi pendidikan yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Berbagai kontribusi diaplikasikan dalam program nyata, salah satunya melalui para alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD).

Sebagai aksi nyata, IKA UNPAD menggelar Second Charity Golf Tournament yang dilaksanakan di Damai Indah Golf, PIK Course pada Minggu, 7 Agustus 2022. Kegiatan tersebut untuk mendukung upaya penanaman dan edukasi mangrove di pesisir Jawa Barat Selatan.

"Selain mempererat silaturahmi, Second Charity Golf Tournament juga menjadi ajang untuk menjalin komunitas bisnis Indonesia, menjadikan olahraga golf untuk meluaskan jaringan, pemberian dukungan alumni terhadap endownment IKA UNPAD, beasiswa UNPAD serta melakukan penanaman dan edukasi mangrove di pesisir Jawa Barat Selatan," ujar Ketua Umum IKA UNPAD, Irawati Hermawan dalam keterangannya, Minggu (7/8).

Adapun bentuk penanaman dan edukasi Mangrove meliputi, Pembelajaran dan Pengenalan Jenis Mangrove; Pendidikan Pembibitan Mangrove; Rehabilitasi Mangrove; Mangrove Leisure dan Kuliner; dan Pembelajaran Mangrove, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim.

"Event Second Charity Golf Tournament ini adalah bentuk kepedulian alumni UNPAD terhadap lingkungan melalui penanaman dan edukasi Mangrove kepada masyarakat Jabar Selatan dan ini menjadi sangat penting," imbuhnya.

Second Charity Golf Tournament sendiri merupakan kegiatan tahunan IKA UNPAD dengan melibatkan 114 peserta yang memperebutkan Piala Rektor Universitas Padjadjaran. Selain itu, para peserta juga memperebutkan beberapa kejuaraan, yaitu; Best Gross Overall, Best Nett Overall, Best Nett I, Best Nett II, Best Nett III.

Selain memperebutkan Piala Rektor Universitas Padjadjaran, para peserta juga akan mendapat sejumlah hadiah fantastis bagi yang berhasil melakukan Hole in One, yaitu 1 unit Mercedes Benz C 200, 1 Unit Mercedes GLA 200, 1 Unit Toyota Fortuner dan 1 Unit Toyota Alphard. Hadiah grand prize berupa 1 unit City Car dan 2 Unit Motor Matic juga akan menjadi milik pemenang. (OL-7)