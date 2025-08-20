Dukungan Alumni Mengalir, Pradana Indraputra Tawarkan Beasiswa Advokat bagi Ribuan Alumni FHUI

Ilustrasi(Dok Ist)

KANDIDAT Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028, M. Pradana Indraputra, meluncurkan program 1.000 Beasiswa Tumbuh Ilmu per tahun dalam acara Temu Alumni dengan Stakeholders yang digelar di 18 Parc Place, SCBD Jakarta, Selasa (19/8). Acara ini mengusung tema “Continuous Legal Development: From Sharing to Scholarship.”

Program beasiswa tersebut mencakup Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta sertifikasi profesi hukum. Peluncuran ini menjadi salah satu program unggulan dari gerakan “UI Tumbuh Bersama” yang diusung Pradana dalam masa kampanye menuju pemilihan Ketua Umum ILUNI UI.

Beasiswa Advokat Gratis untuk Alumni FHUI

Pradana menjelaskan, program Beasiswa Tumbuh Ilmu merupakan bentuk komitmen nyata untuk meningkatkan kapasitas alumni Universitas Indonesia, khususnya lulusan Fakultas Hukum UI (FHUI). Melalui kerja sama dengan Dr. Faizal Hafied, alumnus FHUI angkatan 2001 sekaligus Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia, beasiswa PKPA akan diberikan kepada 3.000 alumni dalam tiga tahun, atau 1.000 orang setiap tahun.

“Biaya pendidikan advokat ini mencapai Rp5,7 juta per orang. Dengan adanya kerja sama ini, alhamdulillah kita dapat menyalurkan bantuan lebih dari Rp15 miliar dalam bentuk pendidikan khusus profesi advokat,” ujar Pradana kandidat Ketum ILUNI UI nomor urut 2.

Menurutnya, beasiswa ini terbuka bagi lulusan FHUI baik dari jenjang S1, S2, maupun S3. Ia menegaskan, inisiatif ini adalah bukti bahwa alumni UI masih memiliki kepedulian besar terhadap almamaternya.

Dukungan Alumni Senior

Acara peluncuran ini turut dihadiri sejumlah alumni berpengaruh, termasuk Dr. Faizal Hafied dan Rian Hidayat, S.H., M.H., alumnus FHUI angkatan 2007 yang kini berprofesi sebagai advokat sekaligus Partner di Nusa Advocates.

Faizal Hafied menyatakan dukungan penuhnya kepada Pradana karena menilai program ini konkret dan langsung menyentuh kebutuhan alumni.

“Saya melihat apa yang disampaikan Pradana adalah langkah nyata untuk merekatkan alumni UI. Program ini bukan hanya gagasan, tapi benar-benar memberikan kontribusi bagi civitas akademika UI. Dedikasi utama kami diberikan untuk FHUI melalui beasiswa PKPA bagi 1.000 orang per tahun. Insya Allah, besok 90 alumni pertama sudah bisa memulai program ini secara penuh,” ungkap Faizal.

Tidak Hanya untuk Hukum

Selain beasiswa advokat, Pradana juga mengungkapkan bahwa Beasiswa Tumbuh Ilmu memiliki cakupan lebih luas. Program ini dirancang untuk mendukung berbagai bidang keilmuan di Universitas Indonesia.

“Selain advokat, kami juga menyiapkan beasiswa penelitian spesialis untuk mahasiswa kedokteran dengan kuota 50 orang setiap tahun. Kami juga punya bantuan tugas akhir bagi mahasiswa, termasuk dukungan biaya Praktik Belajar Lapangan di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang setiap tahun bisa mencapai Rp250 juta,” jelas Pradana.

Tidak hanya itu, tim UI Tumbuh Bersama juga menyiapkan beasiswa IELTS dan TOEFL untuk menunjang mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S2 melalui skema beasiswa internasional seperti LPDP.

“Harapannya, kita dapat memberikan beasiswa penuh bagi alumni UI di berbagai bidang, bukan hanya hukum,” tambahnya.

Ajakan untuk Alumni UI

Menutup acara, Pradana mengajak seluruh alumni Universitas Indonesia untuk berkontribusi kembali kepada almamater. Menurutnya, semangat kebersamaan yang ditunjukkan alumni senior seperti Faizal Hafied harus menjadi teladan bagi yang lain.

“Ini adalah bukti bahwa alumni UI masih peduli. Masih banyak yang ingin membantu adik-adiknya. Saya mengajak para alumni yang sudah sukses untuk ikut memberikan kontribusi, baik dalam bentuk beasiswa, coaching, maupun program lain. Mari kita bersama-sama membesarkan almamater kita,” tegasnya.

Acara Temu Alumni dengan Stakeholders ini menjadi momentum penting menjelang pemilihan Ketua Umum ILUNI UI 2025–2028. Kehadiran tokoh-tokoh alumni dari berbagai angkatan memperlihatkan soliditas jejaring UI sekaligus komitmen untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih luas.

Dengan program beasiswa yang menyentuh langsung kebutuhan alumni, Pradana Indraputra menegaskan bahwa visinya bukan sekadar slogan kampanye, tetapi kerja nyata untuk membawa perubahan positif bagi komunitas besar alumni UI.(H-2)