Asuransi untuk Alumni Dinilai Gagasan Brilian Ivan-Boy bagi Iluni UI

DUKUNGAN terhadap pasangan Ivan Ahda dan Andy Tirta (Ivan-Boy) sebagai calon Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) periode 2025–2028 terus mengalir. Di antaranya datang dari Afdhal Aliasar, praktisi ekonomi syariah dan industri halal yang dikenal aktif mengembangkan berbagai inovasi sosial di Indonesia.

Dalam pandangan Afdhal, program yang ditawarkan Ivan-Boy dinilai menyentuh kebutuhan nyata para alumni. Salah satu yang paling ia soroti adalah gagasan tentang asuransi khusus alumni UI.

“Kita berbicara kebutuhan konkret, salah satunya asuransi untuk alumni. Apa yang disampaikan Ivan terkait asuransi alumni merupakan ide yang brilian dan kongkret. Ini tidak sulit dilaksanakan,” ujar Afdhal dalam keterangannya hari ini.

Berpengalaman menyusun Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia yang diluncurkan di era Presiden Joko Widodo–Ma’ruf Amin, Afdhal melihat potensi besar kolaborasi alumni dalam menghadirkan produk asuransi yang berdaya guna.

Menurutnya, Iluni UI dapat berperan bukan sebagai perusahaan asuransi, melainkan sebagai penggerak dan pemberi nilai tambah. Dengan memanfaatkan jaringan alumni yang luas, Iluni UI bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kolaborasi alumni bisa membranding asuransi yang khusus memiliki perspektif baik untuk alumni. Perusahaan asuransi juga bisa melihat ini sebagai inovasi, memperluas layanan yang bermanfaat bagi alumni UI,” jelasnya.

Manfaat Jangka Panjang

Salah satu pendiri klinik MediKids itu menggambarkan manfaat nyata dari konsep ini, terutama ketika alumni memasuki masa tidak produktif. Dengan sistem cicilan premi yang terencana, alumni bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang dan tetap memiliki keterikatan sosial dengan sesama alumni.

“Contoh kalau bicara soal masa tua, tentu akan sangat menarik jika pada masa tua nanti mereka bisa otomatis mencicil premi. Benefitnya bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama alumni pada masa tuanya,” paparnya.

Selain itu, ide ini juga berpotensi meluas. Tidak hanya alumni UI yang mendapat manfaat, tetapi juga alumni dari kampus lain, bahkan masyarakat umum.

Lebih jauh, Afdhal menegaskan bahwa posisi Iluni UI sangat strategis dalam mendukung ekosistem ini.

“Iluni UI bisa terlibat kuat dalam branding dan membuat model bisnisnya. Dalam pelaksanaannya, Iluni UI juga bisa menjadi bagian penting dalam memperluas informasi kepada keluarga besar Iluni UI,” katanya.

Dengan melibatkan regulator dan perusahaan asuransi yang sudah memiliki legalitas, Afdhal yakin implementasi program ini bisa berjalan lancar. Ia bahkan melihat potensi program ini berkembang ke level nasional, menjangkau jaringan alumni kampus-kampus lain

Sebagai alumnus yang aktif mendorong inovasi ekonomi berbasis syariah dan sosial, Afdhal menyatakan kesiapannya mendukung penuh program Ivan-Boy. “Saya siap mendukung apa yang dicanangkan oleh Ivan-Boy. Semoga ini bisa bermanfaat,” tegasnya.

Meski demikian, Afdhal juga menekankan bahwa ide ini tetap relevan siapa pun yang kelak terpilih sebagai Ketua Iluni UI.

“Siapapun yang mendapatkan mandat menjadi Ketua Iluni UI ke depan, kami melihat ini dari sisi ide, produk, dan rancangan yang sangat implementatif. Semoga siapapun yang terpilih melihatnya sebagai peluang yang sangat baik, bahwa Iluni UI bukan hanya sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai tempat berkegiatan dan terlayani dengan baik,” pungkasnya.(H-2)