Habbatusauda, Herbal Kaya Manfaat untuk Beragam Kebutuhan

BERAGAM produk mulai menambah varian habbatusauda dalam tidap produknya, mulai produk kesehatan seperti suplemen hingga keperluan sehari-hari seperti sabun dan pasta gigi.

Apakah sebenarnya habbatusauda dan bagaimana manfaatnya untuk tubuh sehingga banyak produk yang menggunakannya sebagai bahan baku?

Apa itu habbatusauda?

Habbatusauda atau jinten hitam merupakan salah satu jenis biji-bijian yang banyak digunakan untuk menjaga kesehatan.

Bahkan bagi umat muslim, habbatussauda telah dinyatakan sebagai obat segala penyakit menurut Nabi Muhammad SAW.

Dalam hadist Abu Hurairah r.a., Rasullulah SAW bersabda, "Sesungguhnya pada jinten hitam itu terdapat obat untuk segala macam penyakit, kecuali kematian."

Bagaimana khasiat habbatusauda dari kacamata medis

Obat beragam penyakit dan meningkatkan produksi ASI (Air Susu Ibu)

Menurut A review on Therapeutic Potential of Nigella Sativa: A Miracle Herb, habbatusauda banyak digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit seperti bronkitis, asma, diare, rematik dan gangguan kulit.

Selain itu, bagi ibu menyusui, habbatusauda juga memiliki manfaat meningkatkan produksi ASI.

Kandungan thymoquinone (TQ) pada habbatusauda membuat biji-bijian hitam ini menjadi kaya manfaat.

Selain TQ, kandungan lain yang terdapat dalam habbatusauda antara lain protein 20-85%, lemak 38,20%, serat 7-94%, dan karbohidrat 31,94%.

Mengatasi masalah kulit

Dalam jurnal A Review on the Cosmeceutical and External Applications of Nigella sativa disebutkan bahwa habbatusauda juga memiliki manfaat untuk mengatasi beragam masalah dermatologis dan anti inflamasi seperti mulai dari jerawat hingga luka bakar.

Dalam studi yang dilakukan pada 62 pasien, pada pasien yang memiliki jerawat dan menggunakan lotion habbatusauda sebagai terapi menunjukkan tingkat kesembuhan yang lebih baik dalam peradangan kulit mereka.

Dapat dikonsumsi untuk program hamil

Habbatusauda baik digunakan bagi yang sedang melangsungkan program kehamilan. Habbatusauda memiliki sifat antioksidan dan antiradang yang baik untuk kesuburan dan keberhasilan promil.

Hal ini sejalan dengan studi yang berjudul Effects of Nigella sativa L. seed oil on abnormal semen quality in infertile men: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial.

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa habbatussauda dapat meningkatkan kualitas sperma pria yang didiagnosis mengalami infertilitas.

Membantu menurunkan berat badan

Bagi yang ingin menurunkan berat badan, mengonsumsi minyak habbatussauda dapat membantu mengurangi obesitas, sindrom metabolik, atau diabetes tipe 2.

Hasil yang menarik ditemukan dalam riset yang berjudul Effects of Nigella sativa oil with a low-calorie diet on cardiometabolic risk factors in obese women: a randomized controlled clinical trial. Penelitian ini melibatkan 90 orang perempuan berusia 25-50 tahun yang mengalami obesitas.

Pada riset ditemukan bahwa dengan melakukan diet rendah kalori dan konsumsi 1 gram minyak habbatusauda setiap makan, membuat para perempuan yang mengonsumsi habbatussauda mengalami penurunan berat badan dan lingkar pinggang berkurang secara signifikan.

Penggunaan habbatusauda menurut ahli

Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), Dr. (Cand.) dr. Inggrid Tania, M.Si (Herbal) menjelaskan, “Penggunaan bahan herbal untuk membantu menjaga kesehatan tubuh relatif lebih aman. Namun, tentunya penggunaan herbal ini harus juga dengan takaran yang dianjurkan dan tidak berlebihan."

"Hal yang sama pun berlaku untuk penggunaan habbatusauda. Meskipun herbal biji jintan hitam ini memiliki banyak manfaat terhadap tubuh, harus tetap diperhatikan takaran dan cara mengonsumsinya. Akan lebih aman jika dikonsumsi dalam dosis yang sudah terukur, misalnya dalam bentuk sediaan suplemen,” jelasnya.

Habbatusauda atau jinten hitam ini juga bisa disimpan dirumah sebagai bahan herbal untuk menjaga kesehatan, namun perlu diperhatikan juga cara mengolah dan menyimpannya. Biasanya jinten hitam ini banyak diolah untuk dijadikan bumbu masakan.

Biji habbatusauda dapat dipanggang terlebih dahulu kemudian ditumbuk dan dicampurkan untuk bahan masakan.

Biji habbatusauda yang sudah dipanggang dan ditumbuk bisa disimpan dalam toples kedap udara agar tidak lembab dan berjamur.