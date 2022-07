Peringati HUT Ke-77 RI, Startup Kopi Kenangan Gandeng Seniman NFT Karafuru

SALAH satu startup kuliner yang sukses di Indonesia adalah Kopi Kenangan dan bahkan telah berstatus unicorn.

Pada akhir tahun lalu, startup kuliner Kopi Kenangan memperoleh pendanaan seri C tahap pertama US$ 96 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun.

Kali ini untuk terus mendongkrak bisnisnya, Kopi Kenangan yang menawarkan kopi kemasan siap minum dengan Kenangan Brand menggandeng seniman Non-Fungible Token (NFT) terkemuka Indonesia, WD Willy Karafuru.

Digandengnya Karafuru, Kopi Kenangan bertujuan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia melalui kolaborasi #HanyaUntukmuIndonesia.

Bersama seniman Karafuru, Kopi Kenangan Hanya Untukmu mengeluarkan delapan desain unik yang menggambarkan kehidupan para Pejuang Masa Kini.

Delapan desain unik ini kemudian dimanifestasikan dalam kemasan "Kopi Kenangan Hanya Untukmu" edisi terbatas yang akan tersedia di Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan supermarket seluruh Indonesia serta secara daring melalui Tokopedia secara serentak mulai dari tanggal 24 Juli 2022.

Thomas Dosy, Direktur Utama PT Bumi Cipta Rasa, mengatakan, “Kolaborasi ini adalah bentuk apresiasi kami bagi setiap Pejuang Masa Kini yang terus berjuang dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan caranya sendiri.

"Perlu diingat bahwa pejuang tidak hanya hidup di masa lampau, tapi juga ada dalam kehidupan sekarang bahkan mungkin ada di dalam diri setiap orang,” kata Thomas dalam keterangan pers, Sabtu (23/7).

Baca juga: Peringati HUT ke-77 RI di Rusia, Digelar Ajang Pemilihan Duta Mahasiswa Indonesia



Inilah delapan 'Pejuang Masa Kini' yang diangkat oleh Kopi Kenangan Hanya Untukmu dan Karafuru yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu:

Pertama. Pejuang Deadline: para pejuang yang mendedikasikan waktu, usaha, dan tenaga setiap harinya untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu

Kedua. Pejuang Masa Depan: generasi muda penerus bangsa yang sedang berjuang menuntut ilmu untuk lulus dari masa studi demi masa depan yang terjamin

Ketiga. Pejuang Sporty: mereka yang terus semangat latihan dan berkompetisi untuk mengumpulkan koleksi medali dengan harapan memajukan industri olahraga Indonesia, atau bagi mereka yang sedang berjuang mengadopsi pola hidup sehat

Keempat. Pejuang Push Rank: para atlet esport dan juga gamers Indonesia yang berjuang dengan taktik dan kerjasama tim mereka untuk memenangkan pertandingan dengan atlet dari berbagai negara.

Kelima. Pejuang Content: individu kreatif yang terus membagikan konten-konten bermanfaat di media sosial dan juga menjadi suara para netizen

Keenam.Pejuang Musik: para musisi yang sering menjadikan cerita-cerita unik atau pahit mereka menjadi susunan nada indah

Ketuju. Pejuang Paket: kurir paket yang selalu datang membawa kebutuhan sehari-hari yang sudah kita beli secara daring

Kedelapan.Pejuang Get Well Soon: para tenaga medis yang sudah berjasa memberikan yang terbaik dalam pelayanan medis, terutama sejak masa pandemi

Kopi Kenangan Hanya Untukmu edisi terbatas ini diharapkan dapat mengingatkan kembali pentingnya setiap peran yang kita jalani dan bagaimana peran tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk masyarakat sekitar dan juga Indonesia.

“#HanyaUntukmuIndonesia diharapkan dapat menambah semangat perjuangan yang positif di masa kini lewat setiap langkah kecil yang diambil oleh masing-masing individu,” tambah Thomas.

Selain meluncurkan kemasan edisi khusus dan terbatas dengan delapan desain unik, Kopi Kenangan Hanya Untukmu juga akan mengadakan acara Meet and Greet dengan WD Willy Karafuru di Kenangan Heritage Senayan City Mall, Jakarta Pusat, pada tanggal 30 Juli 2022 mulai dari pukul 16.00 WIB. (RO/OL-09)