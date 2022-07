Peringati HAN 2022, Gelar Kampanye Dukung Anak Bermain dengan Bahagia

HARI Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli kembali diperingati dan menjadi momen untuk tingkatkan kepedulian bagi anak-anak di Indonesia.

Dalam rangka memperingati HAN 2022, Olala, jelly drink produksi Wings Food, meluncurkan kampanye “Anak Indonesia Anak Gembira”.

Pada kampanye ini, Olala akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk anak sekolah dasar (SD) di beberapa daerah di Indonesia untuk memperkenalkan permainan khas Indonesia kepada anak-anak.

Pada saat bersamaan juga meluncurkan Olala Jelly Drink rasa Jeruk untuk melengkapi kedua varian yang ada.

Melalui kampanye ini, Olala ingin mendukung anak Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan gembira, salah satunya dengan menikmati banyak waktu untuk bermain.

Dalam konferensi pers peringatan HAN 2022 secara daring, Sabtu (23/7). Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), Indra Gunawan mengatakan bahwa kolaborasi antarsektor merupakan kata kunci untuk memenuhi hak-hak anak.

“Saat ini pemerintah juga sedang mengampanyekan permainan khas Indonesia, karena memiliki banyak kearifan lokal yang bisa membantu tumbuh kembang anak, seperti inisiatif yang Wings Food luncurkan di momen Hari Anak Nasional kali ini," jelas Indra.

"Harapannya, sinergi kami bersama berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, bisa mewujudkan dan memenuhi hak anak-anak kita, termasuk tumbuh, berkembang, sehat, dan terlindungi," katanya.

"Hak-hak anak menjadi tanggung jawab kita bersama, mari kita penuhi hak-hak anak kita," ucapo Indra.

"Kami senang sekali karena Wings Food turut mengkampanyekan permainan khas Indonesia yang bergembira dan berekspresi, serta mau mengambil peran untuk mendukung anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik,” tutur Indra.

Brand Manager Ready to Drink (RTD) Wings Group Indonesia, Devi Chrisnatalia, mengatakan, “Di tengah kemajuan teknologi, permainan masa kecil bukan jadi hal yang familiar untuk anak-anak saat ini.'

"Padahal, bermain permainan lokal khas Indonesia ini memberi banyak manfaat, di mana mereka akan bergerak, bekerja sama, hingga belajar membangun strategi," katanya.

"Oleh karena itu, pada kampanye Anak Indonesia Anak Gembira ini, Olala ingin mendukung orang tua agar dapat memperkenalkan permainan lokal khas Indonesia untuk anak mereka, supaya generasi penerus bangsa ini bisa bermain sekaligus menikmati pertumbuhannya dengan bahagia,” ungkap Devi.

Kampanye Anak Indonesia Anak Gembira, terdiri dari kegiatan yang dikemas dalam format school to school.

Olala akan mengunjungi beberapa SD di 10 daerah di Jabodetabek dan Jawa Barat.

Dalam kegiatan ini, Olala akan mengajak para murid untuk bermain dan bergembira melalui kegiatan bermain permainan lokal seperti Gobak Sodor dan Engklek serta membuat berbagai kreasi yang seru dan menarik.

Kampanye ini nantinya akan diselenggarakan secara bertahap, dimulai pada Agustus hingga Desember 2022, untuk menjangkau ribuan anak Indonesia.

Saskhya Aulia Prima, M.Psi, Psikolog dari Tiga Generasi mengungkapkan, “Bermain sebenarnya bukanlah aktivitas mewah untuk anak, namun sebuah kebutuhan dan keharusan."

"Kegiatan ini melatih berbagai aspek perkembangan anak, seperti kecerdasan, motorik kasar dan halus, emosi, serta kemampuan bersosialisasi," katanya.

"Bermain juga membantu mengembangkan beberapa karakter positif yang berkembang lewat bermain, yaitu tekun, mandiri, disiplin, empati dan kreatif," jelas Saskhya.

"Permainan tradisional sendiri memberikan banyak dampak positif pada anak dibandingkan hanya bermain gadget saja," jelasnya.

"Melalui permainan tradisional, anak dapat berinteraksi langsung dengan teman, sehingga selain melatih keterampilan berpikir strategi dan memecahkan masalah, kemampuan komunikasi dan kerjasama anak akan lebih terasah,” ungkap Saskhya.

Sebagai bagian dari kampanye Anak Indonesia Anak Gembira, Olala juga meluncurkan rasa Jeruk sebagai varian ketiga, untuk melengkapi varian Anggur dan Jambu.

Jeruk sendiri dipilih karena rasanya yang manis dan segar, yang tentunya menjadi favorit anak-anak.

Harapannya, varian rasa Olala yang beragam ini bisa menjadi alternatif minuman anak-anak ketika aktif bermain, dengan kandungan jelly yang smooth, menggunakan konjac yang mengandung serat baik, serta higienis, praktis, dan ekonomis.

Saat ini, semua varian Olala didapatkan di warung dan toko terdekat, di seluruh daerah Indonesia.

Devi menambahkan, “Sebagai bagian dari Wings Group Indonesia, inisiatif dari Olala melalui kampanye ini merupakan komitmen untuk menghadirkan program dan produk inspiratif, sejalan dengan misi dan visi perusahaan karena the best things in life should be accessible to all,” tutupnya. (RO/OL-09)