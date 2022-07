Besok, Presiden Timor Leste Berikan Kuliah Umum di UIN Jakarta

PRESIDEN Republik Demokratik Timor Leste Jose Ramos Horta dijadwalkan melakukan kunjungan, sekaligus menyampaikan kuliah umum bagi sivitas akademi UIN Jakarta.

Kuliah umum yang bertajuk Seminar Internasional Pendidikan Perdamaian: Peran Islam Indonesia dalam Tatanan Dunia Berkeadilan, berlangsung pada Rabu (20/7) besok.

Adapun kunjungan dan kuliah umum dari Jose Ramos Horta diharapkan menjadi dukungan UIN Jakarta bagi pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, mendorong terwujudnya Timor Leste sebagai negara demokratis dan sejahtera.

Kunjungan Presiden Ramos Horta di UIN Jakarta sebagai bagian dari lawatan pemimpin tertinggi Timor Leste ke Indonesia. Secara khusus, Presiden Timor Leste akan menyampaikan topik kuliah umum berjudul “The Role of Culture and Language in Nation Building: The Case of Timor-Leste”.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Menerima Kunjungan Presiden Timor Leste

Rektor UIN Jakarta Amany Lubis menuturkan pihaknya memfasilitasi kunjungan dan kuliah umum Presiden Ramos Horta sebagai dukungan terhadap diplomasi pemerintah Indonesia di tingkat regional dan internasional. Sekaligus, menguatkan peran Indonesia dalam Presidensi G20.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di lingkungan Kementerian Agama, UIN Jakarta mengemban misi pengarusutamaan moderasi beragama bagi terciptanya perdamaian, keadilan, kemanusiaan dan demokrasi.

Adapun kunjungan Presiden Ramos Horta merupakan momen penting untuk membangun masyarakat madani yang kritis dan berimbang, dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan.

"Sikap pemerintah Indonesia yang secara konsisten mendukung perkembangan negara Timor Leste sebagai negara demokratis dan sejahtera, perlu disikapi dengan baik oleh perguruan tinggi keagamaan Islam," pungkas Amany.

Baca juga: Ramos-Horta Kenang Pernah Naik Becak di Jakarta

Diketahui, Presiden José Ramos Horta kembali terpilih sebagai pemimpin di Timor Lester melalui proses pemilihan umum yang demokratis dan dipuji masyarakat global. Sebab, pesta demokrasi berlangsung damai di tengah potensi konflik dan kekerasan akibat separatisme.

Dekan FITK Sururin menambahkan bahwa kehadiran dan kuliah umum Presiden Ramos Horta di UIN Jakarta, juga merupakan peristiwa simbolik untuk menguatkan persepsi publik di Indonesia dan dunia. Dalam hal ini, terhadap misi perdamaian dan keadilan sosial yang diemban UIN Jakarta sebagai World Class University.

Dengan memfasilitasi kehadiran Presiden Ramos Horta, juga menjadi dukungan atas kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang secara konsisten menerima dan bekerja sama dengan Timor Leste.

"Ini sesuai tujuan kita dalam menyediakan forum dialog intelektual bertaraf internasional bersama tokoh dunia, yang memperjuangkan perdamaian dan hak asasi manusia melalui diplomasi dan sikap damai," kata Sururin.(RO/OL-11)