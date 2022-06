Ajak Orang Tua Dukung Sisi Eksplorasi Anak, Mini Oreo dan Cadbury Lickables Gandeng Minions

ORANG tua, khususnya ibu, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehangatan keluarga. Para ibu juga seringkali berperan dalam menentukan pilihan konsumsi makanan ringan yang berkualitas bagi anak-anak dan keluarga mereka. Memahami hal tersebut, Mini Oreo dan Cadbury Lickables dari Mondelez Indonesia, berkolaborasi dengan Minions menghadirkan kemasan edisi khusus dengan tematik karakter Minions yang diangkat dari film terbaru, The Rise of Gru.



Maggie Effendy selaku Head of Marketing Mondelez Indonesia mengatakan bahwa sejalan dengan komitmen perusahaan untuk Empower People to Snack Right, Mondelez International senantiasa berupaya memahami kebiasaan ngemil masyarakat Indonesia sehingga dapat menghadirkan camilan yang tepat, di waktu yang tepat, dan membuatnya dengan cara yang tepat pula. Hal ini mendorong Mini Oreo dan Cadbury Lickables mengedepankan semangat inovasi guna menghadirkan produk terbaik yang bisa dinikmati oleh setiap keluarga.

“Berkolaborasi dengan Minions, Mini Oreo dan Cadbury Lickables meluncurkan kemasan edisi khusus bertematik karakter Minions 2: The Rise of Gru yang dilengkapi dengan stiker dan mainan menarik di balik kemasan sebagai wujud nyata kami dalam mendorong anak mengasah sisi eksplorasi sehingga menciptakan momen main semakin seru bersama keluarga. Inovasi ini dilatarbelakangi bahwa Minions merupakan salah satu karakter favorit anak-anak Indonesia sehingga diharapkan kolaborasi ini bisa menawarkan kegiatan yang menyenangkan bagi mereka,” jelas Maggie.

Menawarkan nilai eksklusif, Mini Oreo Pouch akan menghadirkan 9 desain kemasan edisi khusus bertema karakter Minions dan terdapat 15 desain stiker lucu di seluruh varian rasa. Sementara, Cadbury Lickables akan menghadirkan kemasan edisi khusus bertema karakter Minions, dilengkapi total 31 mainan menarik di balik kemasan, terdiri dari 8 jenis mainan dengan 4-6 desain yang berbeda.

Di sisi lain, Tya Ariestya selaku Mom Influencer menjelaskan bahwa seorang ibu turut berperan dalam menjaga kebersamaan dan kehangatan keluarga. “Guna menjaga kebersamaan dan kehangatan keluarga, Mini OREO selalu menjadi produk makanan ringan andalan yang mampu membuat momen ngemil bersama di keluarga saya menjadi lebih seru. Melalui berbagai varian rasa dan kualitas terbaik, sehingga OREO berhasil mempertahankan posisi sebagai biskuit nomor 1 di dunia . Tak hanya itu, momen main keluarga pun menjadi semakin seru karena Mini Oreo kini hadir dengan edisi khusus Minions.”



Hadirnya kolaborasi ini juga mendapat sambutan hangat dari Sabai Dieter selaku Mom Influencer yang mengungkapkan peran dan preferensinya ketika memilih sebuah brand makanan ringan keluarga. “Ketika memilih produk makanan ringan tentu saya akan memilih produk yang tak hanya berkualitas namun juga memberikan nilai lebih bagi keluarga. Dengan perpaduan coklat berkualitas yang lembut dan susu menjadikan Cadbury sebagai salah satu brand coklat favorit keluarga Indonesia. Kini dengan hadirnya kolaborasi Cadbury Lickables bersama Minions semakin mendorong anak saya lebih bereksplorasi dengan cara yang menyenangkan bagi mereka melalui kemasan dan beragam mainannya yang unik.”

Selain menawarkan kemasan edisi khusus Minions dengan stiker dan mainan dalam kemasan, Mini Oreo dan Cadbury Lickables juga turut menggandeng Cinepolis untuk menghadirkan menu paket Mini Oreo, Cadbury Lickables, dan Popcorn guna memeriahkan momentum penayangan film terbaru Minions 2: The Rise of Gru pada l 29 Juni yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga pada momen libur sekolah anak-anak.

Guna semakin mendorong anak untuk bereksplorasi, Mini Oreo dan Cadbury Lickables juga mengadakan kompetisi media sosial berhadiah menarik bagi keluarga Indonesia. Mini Oreo mengadakan kompetisi kreasi kemasan dan stiker sementara untuk Cadbury Lickables menghadirkan Toys Collection Competition.

“Melalui kolaborasi ini, Mini Oreo dan Cadbury Lickables berharap bisa memberikan inspirasi bagi keluarga Indonesia untuk selalu meluangkan waktu berkualitas dan melakukan berbagai kegiatan bersama guna menciptakan lebih banyak momen keseruan, mempererat ikatan dan menjaga kehangatan keluarga Indonesia,” kata Maggie. (RO/A-1)