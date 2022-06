Nikmati Liburan Sekolah Bersama Waringin Hospitality

MEMASUKI libur panjang sekolah 2022 di bulan Juni dan Juli, para orangtua yang sedang bingung memilih tempat berlibur menyenangkan tidak lagi perlu kuatir. Karena Anda bisa memilih beragam hotel di berbagai kota.

Liburan Anda bersama keluarga dan teman akan terasa lebih menyenangkan. Anda tinggal pilih mulai dari brand Hotel 88, Luminor Hotel, ataupun Manage by WH seperti Lotus Garden Hotel Kediri by WH, Rumah Kito Resort Hotel Jambi by WH. Di awal tahun 2022 ini Waringin Hospitality Hotel Group telah memiliki 25 hotel yang sudah beroperasional yang berada di beberapa kota di Indonesia. Banyak tawaran menarik yang diberikan di website kami di www.waringinhospitality.com

Bagi Anda yang hendak mengajak anak-anak Anda berlibur, Anda bisa mencoba memesan di hotel yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, juga area bermain anak seperti di Luminor Hotel Purwokerto, Luminor Hotel Banyuwangi, dan Rumah Kito Jambi by WH.

Anda bisa mengajak liburan bersama sahabat dan keluarga Anda yang hobi jalan-jalan, kuliner dan mengeksplor tempat-tempat wisata yang seru lainnya. Anda bisa mengunjungi hotel-hotel Waringin Hospitality yang ada di kota Bandung, Jember, Kediri, Tanjung Selor, Banjarmasin, dan Jambi. Bagi Anda yang ingin liburan dekat dengan perkotaan saja, Anda bisa ke kota Jakarta, Surabaya, dan Sidoarjo.

“Agar lebih menyenangkan ayuo kita ajak anak-anak kita liburan ke tempat-tempat yang seru. Selain menambah keceriaan di dalam keluarga kita, anak-anak juga dapat memperlajari hal-hal baru lainnya. Untuk itu Waringin Hospitality telah mempersiapkan kebutuhan liburan kalian di tahun 2022 kali ini. Kami tunggu kedatangan kalian ke hotel-hotel kami,” ujar Metty Yan Harahap selaku Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality.

Untuk reservasi nya pun Anda tidak perlu kuatir, Anda bisa memesan kamar langsung di website resmi kami di www.waringinhospitality.com , ditambah lagi sedang ada promo diskon menarik 'Libur Telah Tiba' diskon 12%. Untuk informasi menarik lainnya Anda juga bisa mengunjungi akun Instagram kami di @waringin.hospitality. (RO/OL-10)