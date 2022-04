Sensasional, Oslo Ibrahim dan Rizky Febian Meriahkan BNI Java Jazz On The Move

PERHELTAN BNI Java Jazz Festival 2022 kembali digelar. Ini adalah ajang pagelaran musik tahunan yang digelar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) usai absen tahun lalu.

Agar acaranya kian meriah, BNI Java Jazz On The Move (JJOTM) dihelat sebagai pre event acara inti BNI Java Jazz Festival 2022 nanti di Mall of Indonesia (MOI) pada Minggu, 24 April 2022. Euforia ini, semakin melecutkan semangat pecinta musik Jazz sebelum menyambut main eventnya yaitu pada tanggal 27-29 Mei 2022 mendatang.

Musikus muda dengan pengagum yang tak sedikit, yaitu penyanyi Rizky Febian mengapresiasi pagelaran BNI Java Jazz Festival 2022 tersebut, terutama inisiatif pre-event BNI. JJOTM apalagi, konsisten digelar setiap tahunnya pada akhir pekan di banyak tempat berbeda, di area Jabodetabek.

Menurut Rizky, dirinya percaya selalu dengan BNI. "Saya senang sekali )BNI kembali mendukung BNI Java Jazz Festival) karena sudah bertahun-tahun juga bekerja sama. Diberikan kesempatan untuk tampil di BNI Java Jazz Festival saja sudah senang banget, ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi kami semua sesama musisi," katanya.

Solois muda lain seperti Oslo Ibrahim turut meramaikan kemeriahan JJOTM, dengan Rizky Febian.

Adapun Rizky berhasil membuat penggemarnya hanyut dengan banyak lantunannya seperti lewat lagunya berjudul Terlukis Indah, Salah, Makna Cinta, dan Hingga Tua Bersama. Sementara Oslo, gembira sekali dilibatkan di JJOTM ini.

“Terima kasih banyak sudah menghelat BNI Java Jazz Festival kembali. Semoga setia bersama kami dan mendukung industri kreatif. Akhirnya dibolehin tampil di BNI Java Jazz, pasti sangat melegakan,” ujar dia.

Musisi Oslo Ibrahim tampil pada BNI Java Jazz On The Move yang diselenggarakan di Mall of Indonesia, Jakarta, Minggu (24/4),

Di sini, Oslo membawakan lagu Baby Don’t Let Me Go, melodi dan catchy beat dari lagunya ini sama menyihirnya bagi fansnya yang datang di JJOTM ini, khususnya lewat tembang yang sukses membawanya ke puncak chart Tokio Hot 100 itu, yakni adalah salah satu program chart radio paling populer, kompetitif di Jepang.

Untuk diketahui saja, rangkaian acara BNI Java Jazz On The Move (JJOTM) masih akan berlanjut pada Sabtu mendatang (30/4) di Coffee Walk Mal Putri Indah dengan kehadiran Endah n Rhesa dan Aditya Sofyan.

Di JJOTM, kalian atau para pecinta Jazz bisa mendapatkan tiket daily pass dan special show BNI Java Jazz Festival dengan harga yang spesial dan membeli kartu BNI TapCash edisi khusus.

Adapun untuk informasi promo BNI untuk pembelian tiket BNI Java Jazz Festival dapat diakses melalui tautan https://m.bnizona.com/events/view/7031. (RO/OL-09)