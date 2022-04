Bantu Perempuan Indonesia Atasi Masalah Hiperpigmentasi

SALAH satu masalah yang kerap dihadapi para perempuan adalah Hiperpigmentasi. Masalah itu bahakn telah menjadi masalah kulit yang dialami 10 dari 10 perempuan Indonesia. Hiperpigmentasi adalah kondisi kulit dimana warna kulit tampak lebih gelap yang biasanya ditandai dengan kemunculan noda hitam akibat sinar UV, lingkar hitam pada mata, kulit kusam, dan warna kulit tidak merata.

Menurut Brand General Manager Garnier Indonesia, Pandu Brodjonegoro, banyak perempuan mengeluhkan masalah noda hitam, kusam, lingkar hitam pada mata, namun sedikit yang mengetahui ternyata masalah kulit yang dialami itu adalah hiperpimentasi. Masalah hiperpigmentasi telah menjadi masalah kulit yang umum dialami oleh perempuan Indonesia.

"Riset yang dilakukan oleh perusahaan riset independent menyatakan perempuan Indonesia pernah mengalami 1 dari 4 tanda masalah hiperpigmentasi dan mengaku sulit untuk mengatasinya. Tak jarang, makeup menjadi solusi jangka pendek untuk menyamarkannya,” ujarnya.

Dokter kulit dan content creator, Dr. Danar Wicaksono, SpDV menjelaskan, hiperpigmentasi terbentuk sebagai bentuk proteksi kulit untuk melindungi diri dari paparan yang mungkin merusak kulit sehingga menimbulkan warna yang lebih gelap. "Biasanya terjadi karena beberapa faktor antara lain: paparan sinar matahari, inflamasi karena bekas jerawat dan bekas luka, perubahan hormon, obat, serta juga genetika. Hiperpigmentasi terutama di bagian kulit yang lebih dalam memerlukan bantuan bahan aktif yang dapat menembus ke bagian dalam untuk menyamarkannya.”

Berangkat dari situ, Garnier menjawab kebutuhan perempuan Indonesia dengan menghadirkan inovasi yang telah teruji klinis dapat menyamarkan hiperpigmentasi dalam 6 hari dengan format ampul, Garnier Bright Complete Vitamin C Ampoule Serum. Bright Complete Vitamin C Ampoule Serum beraksi sebagai vitamin kulit yang melengkapi rangkaian unggulan Garnier Bright Complete sebelumnya.

“Garnier menghadirkan The Power Derma Combo inovasi dengan menggabungkan dua bahan utama yang teruji klinis dan diakui oleh para ahli kulit, yakni 3% Vitamin CG dan Niacinamide (Vitamin B3). Dosis ini sudah diformulasi tepat dengan kombinasi terbaik untuk samarkan hiperpigmentasi. Kombinasi ini bekerja optimal sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas dan melindungi dari pigmentasi. Selain itu, Vitamin C dan Niacinamide memberikan perawatan dengan mencerahkan warna kulit dan memperkuat skin barrier. Menjelaskan hasil dari uji klinis terhadap wanita Asia, pemakaian produk selama 6 hari terbukti mengurangi kekusaman sebesar 30%, bintikC1 - Internal use hitam sebesar 38%, warna kulit tidak merata sebesar 32%, dan lingkar hitam sekitar mata sebesar 37%,” jelas Riva Akhmad, Scientific & Regulatory Affairs Director L’Oréal Indonesia.

Sejalan dengan komitmen Green Beauty, Garnier Bright Complete Ampoule Serum juga telah mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan. “Kami menggunakan lebih banyak green formula dengan bahan dasar Vitamin C yang kami gunakan berasal dari sumber alami yang dapat diperbarukan. Kemasan yang kami gunakan juga dengan lebih banyak material yang dapat didaur ulang. Produk ini juga diproduksi di pabrik yang telah menggunakan energi terbarukan dan dengan formula vegan. Seluruh produk Garnier juga telah menerima persetujuan dari cruelty free international. Produk Garnier juga telah teruji klinis sehingga aman digunakan untuk semua kalangan dan sesuai untuk kulit orang Indonesia,” tambah Pandu.

”Buat yang aktif, sering shooting, kurang istirahat, terpapar sinar matahari walaupun sudah menggunakan sunscreen, hiperpigmentasi tidak bisa dihindari. Aku paling sering lihat under eye aku menjadi gelap dan bikin kulit jadi tampak kusam. Aku puas sekali dengan ampoule serum ini karena kemasannya yang praktis dan cepat meresap ke kulit aku. Setelah penggunaan rutin bersama dengan rangkaian Garnier Bright Complete lainnya, lingkar hitam di bawah mataku berkurang signifikan. Untuk perempuan Indonesia yang mengalami hiperpigmentasi, tidak perlu khawatir don’t fake it, just fix it with Garnier Bright Complete Ampoule Serum,” ujar Brand Ambassador Garnier, Vanesha Prescilla. (RO/A-1)