Bigland Hotel Bogor Ajak Anda dan Keluarga Rayakan Momen Lebaran

TRADISI kumpul bersama dan menghabiskan banyak waktu merupakan salah satu tradisi yang dilakukan saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Memasuki libur lebaran, Bigland Hotel Bogor memberikan harga hunian yang terjangkau juga berbagai kegiatan seru hanya dengan staycation di hotel bintang empat ini.

Mulai dari tanggal 1 Mei – 4 Mei 2022 yang merupakan hari libur nasional, hotel bintang empat yang berlokasi di Jl. Malabar No. 1 B ini menyediakan berbagai rangkaian kegiatan seperti cooking class cupcakes, coloring, dan movie time yang menjadi favorit tamu keluarga agar memberikan produktivitas bermain dan belajar untuk anak-anak.

Tamu dapat menikmati seluruh kegiatan tersebut selama menginap di Bigland Hotel Bogor dan sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang hanya dengan harga Rp.900.000,- net/room/night.

Libur Hari Raya Lebaran kali ini juga dimeriahkan dengan kuliner-kuliner yang dapat di temukan di Bigland Hotel Bogor, seperti Street Food yang menyajikan berbagai macam jajanan Indonesia, Jepang bahkan Korea dengan kisaran harga jajanan yang terjangkau, mulai dari Rp.15.000,- net/item.

Selain itu, Bigland Hotel Bogor juga menghadirkan All You Can Eat BBQ Buffet, dimana tamu dapat menikmati kuliner enak dengan suasana terbaik Kota Bogor dari ketinggian 750 mdpl di Koersi Sky Café yang merupakan café rooftop tertinggi di Kota Bogor hanya dengan harga Rp. 148.000,- net/Pax

Info dan Reservation (0251) 8305555 atau melalui WhatsApp ke nomor 0811-9625-627. (RO/OL-09)