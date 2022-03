Perhutani Meraih Empat Penghargaan Digitech Award 2022

PERUM Perhutani meraih empat penghargaan utama Digitech Award 2022 termasuk ‘The Best CEO for Corporate Digital Transformation (Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro), dan The Best Chief Human Capital & Information Technology Officer (Direktur SDM, Umum, dan TI Perhutani Muhamad Denny Ermansyah) dari Itech sebagai bukti keberhasilan proses transformasi digital yang mengintegrasikan manusia, bisnis proses, mesin, fisik sumber daya hutan dan industri kehutanan di Perhutani.

Muhamad Denny Ermansyah, Direktur SDM, Umum, dan TI Perhutani, menjelaskan Perum Perhutani telah menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020 – 2024 dengan dibantu Konsultan Independen - KPMG yang sejak September 2020.

Pembahasan terus dilakukan baik dengan Dewan Pengawas maupun Kementerian BUMN.

“Hal ini membuktikan transformasi digital Perhutani sudah berjalan baik. Platform Digital di Perhutani akan mengintegrasikan Manusia, Bisnis Proses, Mesin, Fisik Sumber Daya Hutan dan Industri Kehutanan Secara Digital,” jelas Denny Ermansyah dalam keterangan pers, Kamis (31/3)

Ajang Digitech Award 2022 diselenggarakan Itech yang didukung para pakar di bidang Teknologi Informasi, Innovation, Corporate Transformation, Strategic Management, Finance, Insurance, ICT, Riset & Inovasi, Dewan dari berbagai institusi, baik pemerintah maupun profesional yang tergabung dalam Dewan Juri DIGITECH Award 2022.

Acara yang mengusung tema “Embracing Digital Economy with Corporate Digital Risk & Governance” ini didukung oleh para pakar dan profesional bidang Information and Communication Technology (ICT), Strategic Management, Finance, Banking, Insurance, Riset dan Inovasi.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Irnanda Laksanawan Chairman of BusinessNews Indonesia kepada Perhutani yang diterima Direktur SDM, Umum dan IT Perhutani Muhamad Denny Ermansyah berupa penghargaan kategori The Best Digital Technology Project in Forestry Industries, The Best Digital Transformation in Firestry Industries, The Best CEO for Corporate Digital Transformation (Wahyu Kuncoro), dan The Best Chief Human Capital & Informastion Technology Officer (Muhamad Denny Ermansyah). (RO/OL-09)