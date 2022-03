Berbuka Nikmat (Berkat) Bersama Bigland Hotel Bogor Bogor

MENYAMBUT bulan Ramadan 2022, Bigland Hotel Bogor kembali memanjakan tamu dengan tema paket buka puasa ‘Berbuka Nikmat (Berkat) Bersama’ yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, sahabat, dan orang terdekat.

Tentunya, hotel yang berlokasi di Jalan Malabar No.1, Bogor Tengah, Kota Bogor itu menawarkan sensasi buka puasa lengkap yang menyajikan berbagai menu special stall dengan harga terjangkau.

Di Bigland Hotel Bogor tamu dapat menikmati paket all you can eat buffet sebagai hidangan buka puasa dengan menu lengkap dari mulai takjil, appetizer, main course, 3 special stall, 1 craving menu dan tentunya dessert dengan harga Rp 128.000,-/pax/nett di Sofa Resto.

Selain di Sofa Resto, hotel ini juga menawarkan pengalaman berbuka puasa di Koersi Sky Cafe yang merupakan rooftop cafe tertinggi di Kota Bogor setinggi 375 mdpl dengan harga Rp.168.000,- pax/nett. Koersi Sky Cafe menawarkan paket all you can eat buffet lengkap dari mulai takjil hingga dessert dengan beragam pilihan dari 3 stall dan 2 craving menu.

Kedua tempat berbuka puasa ini menawarkan menu berbeda setiap harinya yang dapat dilihat melalui Instagram hotel. Paket Berkat Bersama juga menawarkan berbagai kegembiraan untuk tamu yang buka bersama, karena dengan membeli untuk 10 pax dan tamu akan mendapatkan gratis berbuka puasa untuk 1 pax.

Selain itu, tamu juga berkesempatan untuk dapat memenangkan doorprize berupa voucher menginap di Bigland Hotel Bogor dan hotel-hotel berbintang lain yang akan diundi setiap hari Senin di instagram Bigland Hotel Bogor (@biglandhotelbogor).

“Nama paket Berkat Bersama yang kami usung di ramadhan kali ini, mewakili keinginan kami untuk bisa merasakan kebahagiaan bersama tamu kami," kata Qinthary Zamianie Putri – Marketing Communication Bigland Hotel Bogor.

"Kebahagiaan yang ingin kami bagikan tentunya dengan memberikan paket buka puasa lengkap dan nikmat dengan harga yang terjangkau," jelasnya.

"Selain itu, akan ada keuntungan-keuntungan lain ketika berbuka di Bigland Hotel Bogor, seperti buy 10 get 1 free, doorprize menginap di hotel kami serta hotel berbintang lain. Keuntungan - keuntungan yang didapatkan tersebut merupakan berkat untuk para tamu, karena tamu adalah berkat untuk kami,” papar Qinthary.

Khusus di hari Jumat dan Sabtu, tamu dapat memilih menu berbuka lain yaitu BBQ all you can eat di Koersi Sky Cafe dengan harga Rp.148.000/nett.

Sajian BBQ all you can eat di Bigland Hotel Bogor tetap berjalan seperti jadwal reguler sebelumnya selama bulan puasa karena sudah menjadi salah satu tujuan favorit bagi keluarga dan rekanan kerja di Bogor untuk menghabiskan waktu bersama.

Selain berbagai pilihan paket di Berkat Bersama, Bigland Hotel Bogor juga memberikan special ramadan room package Rp 488.000,-nett/Room/Night di deluxe room yang berlaku dari hari Senin hingga Sabtu dengan sarapan atau sahur untuk 2 pax.

Khusus dihari Minggu Rp 448.000,- nett/Room/Night di kamar deluxe room sudah termasuk sarapan atau sahur untuk 2 pax.

Info dan Reservation (0251) 8305555 atau melalui WhatsApp ke nomor 0811-9625-627. (RO/OL-09)