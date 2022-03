Cegah Stunting dengan Charity Fashion Show

HINGGA saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah stunting atau masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

Asian Development Bank (2020) melaporkan, prevalensi stunting di Indonesia berada pada urut 2 tertinggi di Asia Tenggara yakni mencapai 36% atau 8,2 juta anak.

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (2021) menyatakan ada 4.000 lebih anak balita (0-59 bulan) di Kabupaten Tangerang menderita stunting dan tidak dapat tumbuh kembang secara normal karena sanitasi yang buruk dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih. Kondisi ini mengancam hilangnya generasi muda yang sehat.

Guna mencegah peningkatan stunting pada anak di Mauk Tangerang, Habitat for Humanity Indonesia, Alleira Batik, dan The Sultan Hotel & Residence Jakarta persembahkan Charity Fashion Show 23 Maret 2022 pukul 15.00-17.00 WIB di Kudus Hall, The Sultan Hotel & Residence Jakarta.

Fashion show bertajuk 'Fashion for Hope' menghadirkan puluhan ibu dari kedutaan besar dan sosialita sebagai fashion model yang mengenakan busana bernuansa batik yang elegan koleksi Alleira Batik.

Setiap tamu yang hadir di Kudus Hall dapat menikmati penampilan yang memukau dari para model. Penampilan busana batik yang disajikan diharapkan mampu mendorong masyarakat tertatik membeli batik yang hasil penjualan nantinya akan digunakan untuk pencegahan stunting di Mauk, Tangerang.

“Penjualan batik akan diperuntukkan untuk membangun sekitar 25 sanitasi di 2 desa di Mauk, Tangerang sebagai upaya pencegahan stunting,” ujar Susanto, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia.

Aneka batik yang ditampilkan diyakini mampu menjangkau selera setiap lini masyarakat pecinta batik. Alleira menyajikan batik koleksi Ramadan dan Hari Raya dengan Theme Blossom Chic yang terinspirasi dari bunga-bunga yang bermekaran di musim spring dengan siluet dress tunik, overcoat, kaftan berlengan puff dan lainnya.

“Saya sangat senang sekali berkolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia untuk menyelenggarakan pertunjukan ini dan tentunya Sultan Hotel & Residence Jakarta, semoga kolaborasi dapat memuaskan semua pihak,” kata ZaQa Hamzah, COO of Alleira Batik.

Tempat yang menarik seperti Kudus Hall yang sudah malang melintang sebagai tempat diselenggarakannya berbagai ajang fashion show ternama juga menjadi salah satu faktor pendukung terselenggaranya Charity Fashion Show 'Fashion for Hope'.

“Sebagai bagian dari program CSR kami yang bernama Sultan Peduli, kesempatan berkolaborasi dengan banyak pihak guna turut berkontribusi untuk masyarakat merupakan suatu hal baik yang tidak bisa kami abaikan. Sultan Peduli memiliki banyak point of concerns didalamnya, ada kesenian, kebudayaan, olahraga dan juga kesehatan. Semoga tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini bisa sesuai target. Hotel kami pun terbuka untuk kesempatan bekerjasama yang lain mengingat hotel ini memiliki banyak function hall dan area yang bisa digunakan untuk berbagai acara serta lokasi kami yang strategis di pusat kota, sangat memudahkan untuk para tamu undangan yang hadir,” tutur I Nyoman Sarya, Vice President Operation, The Sultan Hotel & Residence Jakarta.

Charity Fashion Show tidak hanya dapat dinikmati secara langsung oleh para tamu undangan yang hadir langsung di Kudus Hall. Setiap masyarakat dapat menikmati acara secara langsung melalui live streaming yang secara eksklusif ditayangkan di Vidio.com yang mencapai hingga 6.500 penonton.

Harapannya, setelah acara ini diadakan, masyarakat Indonesia pecinta batik dapat berkontribusi mendukung pencegahan stunting dengan membeli batik dan berdonasi. Ajang ini juga diharapkan dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap batik yang merupakan warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan.

Bagi masyarakat yang ingin berkontribusi seusai acara ini dapat mengunjungi @habitat_id untuk info lebih lanjut termasuk mendapatkan info e-katalog untuk pembelian Alleira Batik hingga April 2020.(RO/OL-10)