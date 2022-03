PPRF 2022 Bahas Ocean Recovery untuk Hadapi Perubahan Iklim

PADJADJARAN Public Relations Fair, atau dikenal sebagai PPRF, merupakan sebuah annual event yang dicanangkan oleh Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Acara berskala internasional ini menghimpun mahasiswa komunikasi untuk berkompetisi sekaligus berpartisipasi dalam memberikan upaya penyelesaian masalah bangsa yang terjadi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.



Tahun ini, PPRF mengangkat tema 'Ocean Recovery: Reducing Marine Plastic Debris to Combat Climate Change'. Tema tersebut diangkat karena saat ini perubahan iklim menjadi isu prioritas global akibat dari banyaknya sampah laut (marine debris) yang tersebar, tidak terkecuali Indonesia.



Beberapa rangkaian acara telah dipersiapkan oleh PPRF, salah satunya adalah pre-event yang diselenggarakan melalui platform live instagram dengan tajuk 'Sea Debris vs Humans: Who’s Gonna Win?' yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 19 Maret 2022, pukul 19.00 - 20.00 WIB. Pre-event akan dilaksanakan melalui instagram @epicentrumunpad.



Selain pre-event, terdapat beberapa rangkaian menarik seperti talkshow dan special event. Talkshow, merupakan acara pertama dari rangkaian acara PPRF 2022, di dalamnya akan disampaikan materi dengan tema yang telah ditentukan dengan menghadirkan pemateri yang ahli di bidangnya.



Materi yang dibawakan dalam rangkaian ini bertujuan membantu peserta untuk mengikuti kompetisi. Talkshow akan dilaksanakan pada 17 Mei 2022 dengan mengangkat tema 'Marine Plastic Debris and Its Impact on Climate Change'.



Untuk meningkatkan awareness mengenai tema yang diangkat, special event hadir sebagai salah satu rangkaian acara pendukung dari PPRF 2022. Tahun ini, special event akan diselenggarakan dalam bentuk video interaktif dan tersedia di platform YouTube. Special Event akan dilaksanakan pada April 2022.



Sebagai acara utama, PPRF melaksanakan competition yang terdiri dari dua mata lomba. Yaitu PRSF dan OlymPRDay.



PRSF merupakan kompetisi berskala Internasional yang didasarkan pada konsep Model United Nations dengan subtema 'Advancing Public’s Awareness as a Solution on Reducing Marine Plastic Debris'.



Kegiatan ini berupa diskusi panel yang berfokus pada perspektif Public Relations, dengan setiap tim terdiri dari 2 orang. Sedangkan, OlymPRDay merupakan kompetisi PR Campaign berskala nasional dengan subtema 'Reducing Marine Plastic Debris by Optimizing Waste Management'.



OlymPRDay berfokus pada penyelesaian masalah menggunakan strategi PR yang menuntut kemampuan riset, kekompakan, dan kreativitas peserta, dengan tim terdiri dari 3 orang.



Registrasi lomba dimulai dari 15 Maret hingga 17 April 2022. Informasi lengkap mengenai syarat pendaftaran dapat dilihat pada link pendaftaran di website Epicentrum Unpad. Total hadiah para pemenang adalah Rp36 juta. (RO/OL-10)