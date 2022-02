Dukung Transformasi Digital Inklusif di G20, Exabytes Gelar Indonesia Website Awards 2021

PEMERATAAN literasi digital merupakan salah satu prioritas utama di Indonesia. Hal ini juga yang akan disampaikan dalam Presidensi G20 Indonesia, sekaligus momentum pengembangan transformasi digital inklusif.

Country Manager Exabytes Indonesia, Indra Hartawan mengungkapkan bahwa tercatat ada 16,4 juta pelaku bisnis UMKM yang hadir pada platform digital. Angka ini tumbuh lebih dari 100% sejak awal pandemi. Bahkan, berdasarkan data dari e-Conomy SEA 2021, Indonesia memiliki 21 juta konsumen digital baru selama pandemi pada tahun 2020 dan paruh tahun 2021.

"Peningkatan ini karena beralihnya konsumen yang mulai menggunakan platform digital dalam memenuhi kebutuhannya," ujarnya dalam press conference Indonesia Website Awards x Web Developer Talk, Rabu (16/2).

Kendati masyarakat dan pelaku bisnis telah paham digitalisasi dengan adanya koneksi internet, menurutnya, masih memerlukan edukasi untuk penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta wadah apresiasi bagi para penggiat pengembang website atau web developer di Indonesia. Dan Pemerintah Indonesia juga tidak dapat berjalan sendiri dalam menyukseskan transformasi digital yang dibahas di Presidensi G20 Indonesia nanti.

Indonesia Website Awards x Web Developer Talk yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Exabytes Indonesia hadir memberikan apresiasi bagi komunitas website developer. Hal ini juga mendukung pemerintah dalam memberikan edukasi transformasi digital kepada publik.

"Digitalisasi berperan utama dalam mendorong bisnis UMKM untuk bertahan dan bangkit serta berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Isu ini sangat penting dibahas di agenda Presidensi G20 Indonesia.

Sejalan dengan pemerintah, Exabytes Indonesia konsisten mengadakan Indonesia Website Awards setiap tahun. Kami melihat semangat para web developer yang berkompetisi dengan hasil karya website terbaik mereka dan juga antusiasme positif dari audiens yang mendengarkan pemaparan para pembicara yang ahli di bidang digital dan teknologi di sesi Web Developer Talk," terang Indra.

Sementara itu, Setyo Brojo, pemilik website www.kampunginggrisonline yang meraih penghargaan Site of the Year kategori UMKM di Indonesia Website Awards 2020 mengapresiasi dukungan itu. Dia merasakan kebanggaan tersendiri atas apresiasi publik terhadap hasil karya websitenya dan menikmati hadiah dari Exabytes Indonesia untuk pengembangan website dan bisnisnya hingga saat ini.

“Exabytes Indonesia luar biasa karena telah mendukung UKM yang sedang sulit karena pandemi sehingga pembelajaran tatap muka sempat ditiadakan, dengan adanya produk dan layanan dari Exabytes Indonesia, UKM menjadi sangat terbantu karena dengan terobosan baru berupa kelas online lewat website menjadi sangat memungkinkan, terima kasih Exabytes Indonesia," tuturnya.

Di tahun ini, Indonesia Website Awards 2021 berhasil menjaring 1580 website terbaik dan melibatkan 15 juri yang berkompeten di bidang seperti web developer, web programmer dan web designer professional. Website dinilai dari segi fungsionalitas, kecepatan, akses, SEO friendly, performa dan konten.

Setelah dinilai maka lahirlah website pilihan setiap bulannya yang dinobatkan sebagai Site of The Month. Terdapat pemenang yang terpilih sebagai Favorite Website dan juga akan ada 3 website terbaik yang layak menjadi Site of The Year 2021.

Adapun, acara ini didukung oleh pihak Sponsor yaitu PANDI dan NEX Data Center. Serta Official Media Partner dari Media Group Network, Media Indonesia dan Metro TV dan didukung oleh Media Partner lainnya antara lain CNN Indonesia, Daily Social, Suara.com dan The Conversation. (A-2)