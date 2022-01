Kalbe Tutup Program Tantangan Sehat Wartawan

PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) menutup program tantangan sehat untuk wartawan yang telah berlangsung sejak 5 Oktober 2021 sampai dengan 9 Januari 2022. Program tantangan sehat untuk wartawan adalah mengajak insan media untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari di tengah pandemi covid-19.

Pola hidup sehat tersebut antara lain pola makan yang baik dan sehat, olah raga termasuk mendampingi peserta dalam mengkonsumsi nutrisi selama program berlangsung. Pada saat yang sama juga diumumkan pemenang program tantangan sehat yakni Indrastuti dari Media Indonesia, Irvan Sihombing dari Media Indonesia dan Bidara Deo Pink dari Kontan.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, Kalbe memiliki misi meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik, termasuk di dalamnya memiliki pola hidup sehat khususnya di masa pandemi”, kata Head of External Communication and Stakeholder Relation PT Kalbe Farma Tbk Hari Nugroho dalam Closing Ceremony yang digelar Selasa (15/1).

“Wartawan adalah salah satu elemen masyarakat yang penting dan perlu dijaga kesehatannya karena mereka banyak bekerja di lapangan mencari berita. Untuk itu kami tergerak menantang mereka untuk melakukan pola hidup sehat sehingga mereka makin produktif dalam bekerja dan mencari berita,” imbuhnya.

Hari mengungkapkan program serupa sebenarnya telah dilakukan sejak 2019 lalu, namun karena pandemi Covid-19, program ini dijalankan kembali di tahun 2021 dengan beberapa perubahan teknis terkait protokol kesehatan.

Selama program tantangan sehat, pemeriksaan kesehatan dan pendampingan peserta dilakukan oleh KalCare, salah satu anak usaha Kalbe yang bergerak di layanan produk dan edukasi kesehatan.

Adapun program tantangan sehat ini mengukur kondisi kesehatan peserta dengan indikator antara lain, berat badan dan tinggi badan, indeks massa tubuh, persentase lemak tubuh, persentase massa otot, usia organ tubuh, viseral fat, lingkar pinggang, tekanan darah, gula darah, kolestrol, asam urat. Sedangkan dalam 90 hari, ahli gizi mendampingi peserta untuk membantu perencanaan menu makan, nutrisi dan pengecekan kondisi kesehatan.

“Awal mengikuti program ini sebenarnya ingin nurunin berat, karena berat badannya agak lebih berat dari biasanya. Sudah mulai olahraga, tapi makannya masih banyak, jadi kalau dibilang you are what you eat itu bener banget. Namun setelah menjalani program ini, menjalani pola makan yang sehat, buat aku sendiri dapat banyak bonus sampingannya selain berat badan jadi turun ya dan akan ikut lagi kalau ada program ini,” kata salah satu peserta program tantangan sehat ini.

Hadiah Tantangan Sehat untuk wartawan berupa Elvasense Portable Nasal Washer Kit dan sejumlah paket produk Kalbe. Adapun kriteria dan bobot penilaian yang dilakukan adalah achivement % perubahan BB dari Target, penurunan visceral fat, penurunan lingkar pinggang, penurunan persen body fat, share menu makan sehat (WhatsApp grup, nutritionist assistance), dan share aktivitas pola hidup sehat di media sosial Instagram dengan tag @kalcare @kalbegroup, hashtag #bersamasehatkanbangsa dan #wellnessprogram. (H-3)