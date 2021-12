Alumni Kalbis Institute Diharapkan Jadi Agen Perubahan

LULUSAN Kalbis Institute diharapkan bisa menjadi agen perubahan di masyarakat. Hal itu diungkapkan Rektor Kalbis Institute, Naik Henokh Parmenas, S.H., M.M., Ph.D (cand) dalam sambutannnya saat wisuda 504 mahasiswa di Jakarta, Rabu (15/12).

"Lulusan Kalbis Institute harus mampu menjadi agen transformasi di negeri ini. Terlebih universitas harus bisa menjadi 'jantung' transformasi bagi lulusan khususnya dari sisi hearts and minds, sehingga kedepannya diharapkan mampu membawa perubahan bagi Indonesia," ujar Naik.

Ditambahkan Naik, dengan kembali mewisuda ratusan mahasiswa, nama Kalbis Institute lebih baik di luar serta membawa aura yang lebih positif bagi masyarakat Indonesia khususnya. "Saya yakin lulusan Kalbis Institute sudah siap untuk membawa Hearts and Mindsnya mereka untuk bisa membangun negeri ini," ujarnya.

Kali ini, Kalbis Institute mewisuda 504 mahasiswa/mahasiswi yang telah menyelesaikan pendidikan. Mereka terdiri atas 88 wisudawan dari Program Studi Akuntansi, 27 wisudawan dari Program Studi Desain Komunikasi Visual, 143 Wisudawan dari Program Studi Ilmu Komunikasi, 53 wisudawan dari Program Studi Informatika, 131 wisudawan dari Program Studi Manajemen, 46 wisudawan dari Program Studi Sistem Informasi, serta 16 wisudawan dari Program Studi Magister Manajemen.

Pada wisuda kali ini, Kalbis Institute mengangkat tema 'Outstanding in Career, Be The Agent of Transformation". Tema ini diambil dengan harapan lulusan Kalbis Institute mampu memiki karier yang cemerlang serta mampu menjadi agen perubahan di masyarakat.

Terdapat 4 poin utama dari tema tersebut yaitu alumni sebagai social control, passionate workers, effected to society, dan alumni harus mampu think outside the box. Dari 4 hal tersebut, Kalbis Institute berharap agar para lulusan mampu bersosialisasi sebagai contoh baik dengan selalu hidup berdampingan dengan menggunakan hati dan intelektualitas.

Para lulusan juga harus yakin bahwa mereka memiliki kemampuan yang baik, sehingga bisa bermenfaat banyak baik di dunia industri dan dunia usaha dan memberikan sumbangsih ide dan pikiran mereka terhadap perubahan di masyarakat. Para lulusan diharapkan juga bisa berpikir berbeda dan membuang hal-hal konstan yang sering dilakukan dan terus melakukan terobosan terobosan baru sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Dengan pendekatan 4 pointersebut, diharapkan para lulusan ini mampu menjadi pembeda di masyarakat. (RO/OL-15)