Dorong Praktik Pengasuhan Anak yang Positif, Ratusan Orang Tua Ikuti Program Parents School 

SEBANYAK 330 orang tua siswa dari 12 sekolah di Jakarta, Bogor, dan Tangerang, mengikuti pengembangan kapasitas wawasan dan keterampilan mendidik anak melalui program "Parents School" untuk praktik pengasuhan yang positif.

Program Parens School diselenggarakan oleh NAMA Foundation dan dilaksanakan oleh NICE Indonesia pada 22 Oktober-14 November 2021.

CEO NICE Indonesia, Dasril Guntara mengatakan program Parents School diselenggarakan secara serentak pada tiga negara yakni, Indonesia, Kyrgyzstan, dan Tanzania.

Di Indonesia, program Parents School diselenggarakan pada 12 sekolah di Jakarta, Bogor, dan Tangerang, yang diikuti 330 orang tua siswa.

Ke-12 sekolah itu adalah, SIT Latansa Cendikia Kabupaten Tangerang, SMPIT Cordova Kota Tangerang Selatan, SMP Muhammadiyah 33 Jakarta Barat, Sekolah Islam Sinar Cendikia Kota Tangerang Selatan, SMP Alam Indonesia Jakarta Selatan, SMP Islam Al Syukro Universal Kota Tangerang Selatan.

Kemudian, SMPIT Nurul Fikri Boarding School Kabupaten Bogor, SMP SMART Ekselensia Kabupaten Bogor, Sekolah Alam Quran (SAlam Qu) Cendikia Kabupaten Bogor, SMP Darul Quran Mulia Kabupaten Bogor, Pesantren Putri IGBS Darul Marhamah Kabupaten Bogor, dan SMPIT Kaifa Kabupaten Bogor.

Dasril menuturkan tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja dengan menambah keterampilan orang tua dalam praktik pengasuhan yang positif.

"Pada pelaksanaan program Parents School, materi pengembangan kapasitas yang diberikan kepada orang tua siswa yakni, why children need love and care, how to understand my child, dan how to negotiate my child," kata Dasril.

Dasril menjelaskan perlu peningkatan keterampilan orang tua siswa dalam mendidik anak dengan pendekatan metodologis karena perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi akibat serbuan media sosial yang gencar.

"Orang tua tidak bisa begitu saja mendidik anak berdasarkan pengalaman dirinya, tapi butuh landasan teori yang cukup serta latihan yang terus-menerus," ujar Dasril.

Salah satu orang tua siswa di Sekolah Islam Sinar Cendekia yang mengikuti Parents School, Widuri mengaku senang bisa mengikuti program ini karena mendapat kesempatan belajar menjadi orang tua yang lebih akrab, lebih bijaksana, dan lebih mengerti kebutuhan anak.

Menurut Dasril, Parents Shools ini adalah program pengembangan kapasitas bagi orang tua siswa yang didanai oleh NAMA Foundation Malaysia dan dilaksanakan oleh NICE Indonesia.

NICE Indonesia didirikan atas inisiasi NAMA Foundation Malaysia, sebuah lembaga donor yang fokus untuk pembangunan kapasitas berkelanjutan, dan berkolaborasi bersama Yayasan Wafaa Indonesia Gemilang di Indonesia. (Ant/OL-7)