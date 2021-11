'Pahargyan Adat Budaya', Pameran Pernikahan Adat Termewah di JW Marriott Surabaya 

JW Marriott Hotel Surabaya untuk kali kedua menggelar wedding showcase atau pameran pernikahan Say Yes by Marriott bertajuk "Pahargyan Adat Budaya".

Pameran ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengunjung yang berencana menggelar pesta pernikahannya serta sekaligus memberikan pembaruan berbagai venue yang tersedia di JW Marriott Hotel Surabaya dengan penerapan new normal kepada publik.

Pameran pernikahan ini diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 14 Nopember 2021. Tidak kurang dari 27 vendor pernikahan ikut serta dalam pameran ini, mulai dari wedding organizer, fotografer, wedding cake, hingga tata rias dan busana pernikahan.

"Wedding showcase ini merupakan sambungan dari acara pameran pernikahan kami di 2020 yang mana tradisional adat Jawa menjadi highlight," ungkap Maya Murbaningtrat , selaku Director of Events Sales Hotel JW Marriott Surabaya pada konferensi pers, Sabtu (13/11/2021).

"Dengan mengangkat tema yang lebih luas yakni Adat Budaya Nusantara, kami ingin memperlihatkan dan memberitahukan kepada publik bahwa hotel kami telah 1001% siap menerima tamu dengan new normal set up capacity dan prokes ketat," jelasnya

"Kami memiliki area yang luas, baik outdoor atau ruang terbuka dan indoor di Royal Ballroom kami yang bisa menampung hampir 1000 orang untuk sebuah standing party, khusus nya dengan berbagai macam pernikahan adat tradisional, " papar Maya.

Tahun ini Hotel JW Marriott Surabaya berkolaborasi dengan Hastana (Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia) termasuk beberapa perancang busana kenamaan yang tergabung di dalam nya untuk menampilkan koleksi busana pengantin adat Nusantara yang kental budaya dari tiap daerah di Indonesia.

Perancang tersebut antara lain dari Griya Kencana Ayu dengan adat Lampung dan Madura Lilin, Savitri Wedding dengan Solo Basahan & Sunda, Kirana Dhaneswara dengan Adat Palembang.

Mazarso selaku Ketua Hastana Jawa Timur menjelaskan, pameran pernikahan ini terbuka untuk umum sehingga para pengunjung tidak dipungut biaya sama sekali.

Akan tetapi, khusus untuk untuk pagelaran busana yang bertema adat budaya kami mempersiapkan jumlah kursi sesuai yang tersedia yang dapat di reservasi sebelumnya.

"Kami menyiapkan undangan sesuai dengan jumlah tempat duduk. Untuk vendor yang bekerjasama dengan kami sebanyak 27 vendor. Kami menargetkan pengunjung untuk tanggal 13 sampai 14 November ini adalah 500 orang pengunjung," jelas Mazarso.

Beliau juga menambahkan, pihaknya ingin memberikan kemudahan berupa one stop shopping dengan digelarnya pameran pernikahan ini. Sehingga, para calon pengantin yang ingin menyelenggarakan pesta pernikahannya di JW Marriott Surabaya, dapat memperoleh gambaran mengenai vendor-vendor pernikahan terbaik secara intimate.

Untuk calon pengantin yang confirmed pada saat acara berlangsung akan mendapat hadiah menarik baik berupa voucher hotel atau pun potongan harga spesial," papar Mazarso .

Rundown acara

Parade Show Pengantin Nusantara

Pameran Pernikahan “ Pahargyan Adat Budaya “

Sabtu,13 Nopember 2021

1.Sanggar Siti Nurbaya ( Adat Padang Kota Gadang )

2.Isna Dewi Wedding ( Adat Bali)

3.Kirana Dhaneswara (Adat Sunda )

4.Agezia Mua ( Adat Makasar )

Minggu , 14 Nopember 2021

1. Griya Kencana Ayu (Adat Lampung & Madura Lilin )

2. Savitri Wedding (Solo Basahan & Sunda )

3. Kirana Dhaneswara ( Adat Palembang ). (RO/OL-09)