Sarinah Jakarta Content Week 2021 Hadirkan 4 Penulis Internasional

DALAM penyelenggaraan Sarinah Jakarta Content Week (Jaktent) 2021 secara virtual melalui www.jaktent.com pada 10-14 November 2021, tampil sekitar 300 narasumber dari dalam dan luar negeri. Dari jumlah tersebut, Sarinah Jaktent 2021 menampilkan empat penulis internasional. Masing-masing adalah dua penulis internasional yang ditampilkan oleh Gramedia Pustaka Utama yaitu Matt Haig dari Inggris dan Kim Sae Byoul dari Korea Selatan, satu penulis dari Noura Publishing yaitu Jessica Brody dari Amerika Serikat, dan satu penulis Belanda yang dihadirkan oleh Erasmus Huis, yaitu Marieke Lucas Rijneveld peraih International Booker Prize 2020 lewat novelnya The Discomfort of Evening.

Matt Haig, penulis bestseller yang terkenal dengan buku Alasan untuk Tetap Hidup, Cara Menghentikan Waktu, dan Perpustakaan Tengah Malam, akan tampil bersama artis Marissa Anita dalam sesi berjudul Redefining Comfort pada Sabtu, 13 November 2021 pukul 19.00-20.00 WIB.

Sementara Kim Sae Byoul yang karya non fiksinya berjudul Things Left Behind menginspirasi serial terkenal berjudul Move to Heaven yang ditayangkan di Netflix, akan mengisi sesi berjudul Things Left Behind, Connecting Life and Death dengan dimoderatori oleh Florentina Niradewi, Co-founder dan CEO Idelaju pada Rabu, 10 November 2021 pukul 19.00-20.00 WIB.

Sementara Jessica Brody, penulis Save The Cat! Writes a Novel akan hadir dalam acara bertajuk The Foundation of Fiction yang akan dipandu penulis terkenal Indonesia, Dee Lestari, pada Sabtu, 14 November 2021 pukul 20.00-21.00 WIB. Brody telah menulis lebih dari 15 novel seperti The Geography of Lost Things (Bulu Emas), The Chaos of Standing Still (Ritual Kehidupan), Better You Than Me (Keluar dari Botol), 52 Reasons to Hate My Father (Kemenangan si Bodoh), trilogi Unremembered (Pahlawan Super).

Marieke Lucas Rijneveld (lahir tahun 1991) dianggap sebagai salah satu bakat baru terbesar dalam sastra Belanda. Pada 2015, dia memulai debutnya dengan koleksi puisi Calf's Caul, yang dianugerahi Penghargaan C. Buddingh untuk debut puisi terbaik. Koleksi puisi keduanya, Phantomare diterbitkan pada 2019, dan memenangi Hadiah Puisi Ida Gerhardt.

Puisinya telah diterbitkan dalam terjemahan bahasa Spanyol dan Italia, dan Jerman akan segera menyusul. Novel debut Rijneveld, The Discomfort of Evening (2018) mendapat pujian luar biasa, memenangi International Booker Prize 2020 dan terjual lebih dari 200.000 eksemplar di Belanda dan hampir 90.000 eksemplar di luar negeri.

Terjemahan novel ini akan muncul di 39 negara. Novel terbaru Rijneveld, My Heavenly Favorite (2020), akan muncul di 14 negara dan terjual lebih dari 60.000 eksemplar. Di Sarinah Jaktent 2021, Marieke akan tampil pada Jumat, 12 November 2021 pukul 19.00-20.00 WIB.

Berkolaborasi bersama Sarinah, BRI, dan JCCF, Sarinah Jaktent hadir pada 10-14 November 2021 dengan tema “To Gather Again” dengan estimasi dihadiri lebih dari 20.000 partisipan dari 50 negara yang akan mengikuti lebih dari 160 acara.

Bagi para pengunjung, bisa menyaksikannya secara daring dengan terlebih dahulu melakukan registrasi ke www.jaktent.com dengan tiket terusan untuk keseluruhan sesi sebesar Rp199.000. Untuk sejumlah acara yang bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti pusat kebudayaan asing, bisa disaksikan secara gratis.

Pada hari pertama Sarinah Jaktent 2021, Rabu, 10 November 2021, hadir sejumlah acara pilihan. Di antaranya sesi 'Jakarta as UNESCO Creative City of Literature' yang menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Ketua Harian Tim Jakarta Kota Buku, Laura Bangun Prinsloo sebagai pengumuman bahwa Jakarta telah terpilih sebagai Kota Kreatif di Bidang Literasi oleh UNESCO.

Acara pembukaan Sarinah Jaktent yang berlangsung pukul 16.00 WIB menghadirkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, CEO & Director of Retail PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati, Direktur Bisnis Konsumer PT. Bank Rakyat Indonesia Handayani, Presiden Frankfurt Book Fair Juergen Boos dan narasumber lainnya.

Kolaborasi JakTent bersama Sarinah, BRI, dan JCCF juga akan berlangsung dalam rangkaian kegiatan dalam format offline di Sarinah sampai Maret 2022 sebagai “Sneak Peak Sarinah”.

Pada 1-12 Desember 2021 akan diselenggarakan rangkaian kegiatan The Market di mana Jerman menjadi Special Guest. Acara ini terdiri dari pameran dan bazaar produk-produk “Lokal Keren”, pitching session serta Bincang JCCF. Pada Januari-Maret 2022 juga akan diselenggarakan rangkaian kegiatan yang tidak kalah menarik. (RO/OL-10)