BMW, Pireli, dan Birdlife Garap Proyek Perlindungan Ekosistem Hutan Sumatra

BMW Group dan Pirelli bersama LSM yang melestarikan keanekaragaman hayati global, habitat dan burung, Birdlife International, bergabung dalam proyek tiga tahunan untuk mendukung produksi jangka panjang karet alam yang berkelanjutan dan bebas deforestasi di Indonesia.

Di Indonesia, proyek ini dilaksanakan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang dikoordinir oleh konsorsium lokal PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI). Budidaya karet alam merupakan salah satu sumber pendapatan tradisional bagi penduduk setempat.

Proyek ini terletak di bagian dari Hutan Harapan (Sumatra), yang merupakan rumah bagi sekitar 1.350 spesies hewan yang berbeda. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat dengan melindungi hak-hak petani atas tanah dan mempromosikan hak-hak perempuan, melestarikan kawasan bebas deforestasi seluas 2.700 hektar dan melindungi beberapa spesies yang terancam punah.

Berbagai kegiatan akan dilaksanakan sejalan dengan tujuan Global Platform of Sustainable Natural Rubber (GPSNR), platform multi-stakeholder untuk pengembangan bisnis karet alam secara berkelanjutan, di mana BMW Group, Pirelli dan Birdlife International adalah founding members.

Kemitraan antara BMW Group dan Pirelli dalam mendukung Hutan Harapan Indonesia merupakan bagian dari jalan bersama menuju karet alam yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pirelli mengembangkan dan memproduksi ban pertama di dunia, Pirelli P ZERO, yang telah disertifikasi oleh Forest Stewardship Council (FSC), digunakan pada the new BMW X5 Plug-in-Hybrid, menjadi mobil pertama di dunia yang dilengkapi dengan ban bersertifikasi ini.

Program tiga tahun ini mencakup beberapa kegiatan, termasuk:

- Pendekatan Agroforestry dalam konteks karet alam, seperti yang dipromosikan oleh GPSNR, untuk mengoptimalkan hubungan antara produksi dan diversifikasi pendapatan dengan tambahkan variasi tanaman di area yang sama, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya dari sudut pandang ekonomi sirkular, dan melakukan sekuestrasi karbon.

- Good Agricultural Practices (GAP): Pelatihan bagi petani kecil tentang praktik budidaya dan pengelolaan perkebunan yang baik, untuk mendukung lingkungan, produktivitas, dan peningkatan kondisi hidup dan kerja petani kecil.

- Keterlibatan masyarakat lokal: melibatkan keluarga petani yang aktif di daerah tersebut untuk mengidentifikasi, memastikan penghormatan dan perlindungan hak-hak tempat tinggal mereka.

- Perlindungan hutan: pemantauan dan pemeriksaan langsung kawasan hutan melalui warden, drone dan teknologi kontrol satelit.

- Pemberdayaan perempuan: lokakarya bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan dengan tujuan untuk mendapatkan peran baru yang potensial, dengan perhatian khusus pada kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan karet alam yang berkelanjutan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan hutan.

- Perawatan dan perlindungan satwa: pemetaan dan pemantauan spesies hewan yang paling berisiko seperti Harimau Sumatera, Rangkong Gading, Burung Daun Hijau Besar dan Owa Ungko, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam peran aktif perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati.

- Pelacakan dan penggunaan karet alam berkelanjutan: pembentukan Koperasi Petani karet alam untuk memungkinkan pasokan langsung karet alam dari masyarakat ke pabrik pengolahan di wilayah tersebut; pengenalan dokumentasi untuk penelusuran karet dari perkebunan ke pengolah.