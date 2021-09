Tanoto Dukung Pengasuhan dan Pendidikan Berkualitas Bagi Anak Usia Dini

TANOTO Foundation, lembaga filantropi yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto terus mendukung upaya pembangunan SDM di Tanah Air. Lewat program Sigap, Tanoto menjamin akses pengasuhan dan pendidikan yang berkualitas untuk anak usia pra-sekolah.

"Kami mendukung pemerintah untuk menekan angka prevalensi stunting, meningkatkan kualitas asuh, kemudian menjamin akses dan kualitas pendidikan anak usia dini," ungkap Head of Early Childhood Education and Development Tanoto Foundation, Eddy Henry dalam acara Annual Early Childhood Care Education and Parenting Regional Forum yang diadakan SEAMEO pada Kamis (30/9).

Tanoto berinvestasi dalam pengembangan SDM dengan berkontribusi pada pencegahan stunting dan pengasuhan pada anak usia dini untuk generasi siap sekolah. Melalui program unggulan Sigap, yang berarti energik atau siap untuk mengambil tindakan, Tanoto menyentuh semua fase pendidikan dari usia dini hingga menjadi pemimpin.

"Sigap adalah panduan kami dalam bekerja bersama mitra yang kredibel di tingkat subnasional, nasional, dan regional untuk membawa dampak anak usia 0 hingga 6 tahun," jelasnya.

Dijelaskannya, Tanoto filosofi dan misi dari program-programnya. Pihaknya yakin pendidikan berkualitas akan meningkatkan kesetaraan peluang. Lantas, Tanoto mempunyai misi mengembangkan potensi individu dan memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas yang transformatif.

Dalam mengimplementasikan setiap program, lanjut Eddy, pihaknya fokus pada dampak yang bisa dirasakan masyarakat. Setiap program pun dijalankan dengan berbasiskan pada evidence based agar efektif dan tepat sasaran. Kemudian, dia menekankan pada keja sama dengan berbagai mitra baik pemerintah maupun swasta.

"Kami menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pengembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan, dan pendidikan pra-sekolah dasar sehingga mereka siap untuk mengikuti pendidikan dasar," jelasnya.

Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan bahwa di Indonesia ada 22 Rumah Anak Sigap yang tersebar di beberapa daerah. Rumah Anak Sigap menjadi pusat asuh dan pendidikan bagi anak usia dini yang berkolaborasi dengan Posyandu, PAUD dan lainnya.

"Ada masing-masing layanan seperti layanan parenting baik tatap mukan maupun home visit oleh fasilitator yang dilatih. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan modul yang sudah dikembangkan Tanoto Foundation," tuturnya.

Diharapkan, melalui program Sigap kualitas asuh dan pendidikan anak bisa ditingkatkan. Orang tua dan masyarakat pada umumnya bisa memahami pentingnya pola pengasuhan dan pendidikan yang baik dan benar agar tumbuh kembang anak tetap sesuai dengan usianya. Sehingga, cita-cita untuk mewujudkan SDM unggul bisa tercapai lewat hadirnya generasi yang sehat, kuat dan cerdas. (Van/OL-10)