Alumni Akpol 1990 Gelar Bakti Sosial dan Vaksinasi

ALUMNI Akademi Kepolisian 1990 menggelar aksi bakti sosial dan vaksinasi di seluruh Indonesia. Aksi itu ialah wujud kecintaan kepada rakyat, bangsa, dan negara. Di HUT ke-31 ini, Akpol 1990 mengangkat tema Berkarya untuk rakyat, bangsa, dan negara, mengabdi untuk negeri.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri yang juga alumnus angkatan 1990, dengan semangat together for ever, (semboyan Akabri Angkatan 90 yang dikenal dengan sebutan Gelar 90 (Gema Lembah Tidar 90) telah menjadi fondasi dan semangat bagi putra-putri terbaik bangsa yang mengenyam pendidikan dan pelatihan di Akabri untuk senantiasa menjaga kebersamaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara di Republik ini.

“Seperti detak jantung yang bertaut, setiap insan Akabri saling terpaut, selalu berdenyut menggelorakan nyala api dan semangat juang sampai akhir di mana pun kita ditugaskan, ditempatkan, dan dibutuhkan negara dan rakyat Indonesia,” ujar Firli.

Firli pun mengucapkan syukur alhamdulillah, kerja keras, dedikasi, dan pengabdian tanpa batas lulusan taruna Akabri angkatan 1990 dapat kita lihat dari capaian kinerjanya yang luar biasa sehingga negara menyematkan pangkat serta menempatkan alumni Gelar 90 untuk memimpin sejumlah pos/tempat strategis.

Dari lulusan Akabri Angkatan 1990, tercatat 147 alumnus menjadi perwira tinggi. Untuk TNI-AL, tercatat 33 alumnus Akabri 1990 menyemat pangkat laksamana muda sebagai Pati di TNI-AL.

Sementara itu, di TNI-AU, sebanyak 3 alumnus dengan pangkat marsekal muda dan 25 lainnya menyandang pangkat marsekal pertama. Sementara itu, dari unsur Bhayangkara, tercatat 1 orang berpangkat komisaris jenderal polisi, 16 orang berpangkat inspektur jenderal polisi, dan 38 alumnus lainnya menyandang pangkat brigadir jenderal. “Suka dan duka, mulai tangis, canda, hingga tawa, selalu kami hadapi hingga lalui bersama saat digembleng pendidik, pengajar, dan pelatih serta senior di Akabri. Ini menjadi bekal dan syarat kelulusan menjadi seorang perwira,” kenang Firli. (Cah/P-1)