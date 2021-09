Re-Launching Teraskita Lounge, It's All About Tasty, Cozy and Comfy 

TEPAT pada Kamis dengan tanggal cantik 9 September 2021 (09-09-21) jadi momen berharga bagi Teraskita Hotel Jakarta managed by Dafam. Karena tepat pada hari itu, hotel yang didirikan oleh PT Waskita Karya Realty dan di-managed oleh PT Dafam Hotel Management ini meresmikan Re-Launching Teraskita Lounge dengan tagline 'It's All About Tasty, Cozy and Comfy'.

Lounge yang berada di mezzanine floor ini didisain dengan sangat epik mengusung konsep modern & elegant style, dilengkapi dengan bar yang berada di corner. Teraskita Lounge ini memiliki smoking dan non-smoking room area dengan seating capacity 20-30 orang. Dan sangat tepat sebagai pilihan tempat untuk mengadakan Private Meeting bersama klien dan kolega, serta menjadi tempat favorit bagi tamu yang membutuhkan tempat WFH (work from hotel) yang sangat nyaman dengan fasilitas yang lengkap dengan kecepatan Wi-Fi tinggi upto 20 Mbps dedicated.

Untuk makanan dan minuman tidak perlu diragukan lagi, lounge ini menyuguhkan International Cuisine dengan pilihan produk premium berkualitas hotel bintang lima. Manjakan lidah Anda dengan kekayaan rasa dan cipta dari Chef Heru Sudrajat yang sudah expert di dunia kuliner dengan Western Food Specialist.

Sesuai tagline, Teraskita Lounge hadir dan berkomitmen untuk menghadirkan kelezatan makanan dan minuman dengan ambience dan atmosphere tempat yang sangat nyaman dan membuat tamu betah berlama-lama di tempat ini.

Re-Launching Teraskita Lounge yang rencana dihadiri oleh Direksi PT Waskita Karya (Persero), Direksi PT Waskita Karya Realty, Direksi Dafam Hotel Management, kolega, foodist, influencer dan media cetak dan elektronik. Acara diawali dengan sambutan oleh tuan rumah Ferry Febriari selaku GM Teraskita Hotel Jakarta managed by Dafam, dilanjutkan oleh Eri Prananto selaku Direktur Utama PT. Waskita Karya Realty, dan Handono S.Putro selaku Chief Business Development & Operations Officer PT Dafam Hotel Management.

Di kesempatan yang baik ini pula diadakan Press Conference yang diwakili oleh Nancy Fenyapwain selaku Director of Sales & Marketing, Budi Catur selaku F&B Manager, dan Chef Heru Sudrajat selaku Sous Chef Teraskita Hotel Jakarta managed by Dafam, dan dilanjutkan dengan simbolis Re-Launching Teraskita Lounge melalui Pemotongan Pita dan diramaiakan dengan confetti party.

Acara tersebut dimeriahkan oleh Live Saxophone & Violin Performance, Set Menu Dinner dan Grand Prize GOLD 1gr.

“Teraskita Lounge hadir sebagai jawaban atas kebutuhan para tamu saat ini dengan multifunction bisa sebagai tempat WFH, private meeting, tempat nge-date, juga tempat nongkrong yang asik dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, dimana kami menerapkan check in dan check out melalui aplikasi PeduliLindungi serta kami sudah bersertifikat CHSE dengan perfect score 100,” ungkap Ferry Febriari selaku General Manager Teraskita Hotel managed by Dafam. (RO/OL-10)