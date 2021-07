Jangan Salah, Ini Jumlah Kebutuhan Vitamin C Harian

VITAMIN C merupakan salah satu zat yang sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Kekurangan vitamin C dapat membuat tubuh mengalami masalah kesehatan seperti sariawan dan tubuh jadi lebih mudah lelah dan tak bertenaga.

Sama halnya dengan zat-zat gizi lain, kadar vitamin C yang dibutuhkan tubuh setiap hari bervariasi pada setiap orang. Namun, secara umum mengacu pada Angka Kecukupan Gizi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI, dalam Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019, ini jumlah vitamin C harian yang sebaiknya dikonsumsi.

1. Bayi dan anak

Kebutuhan semua zat gizi bayi berusia 0 – 6 bulan dipenuhi dari air susu ibu (ASI). Setelah 6 bulan, baru anak mendapatkan asupan vitamin C dari makanan pendamping ASI.

Berikut ini angka kebutuhan vitamin C per hari bagi bayi dan anak berdasarkan usia.

0 – 5 bulan: 40 miligram

6 – 11 bulan: 50 miligram

1 – 3 tahun: 40 miligram

4 – 6 tahun: 45 miligram

7 – 9 tahun: 45 miligram

2. Laki-laki

Bagi laki-laki, asupan vitamin C yang disarankan dalam sehari yakni sebagai berikut.

10 – 12 tahun: 50 miligram

13 – 15 tahun: 75 miligram

16 – 18 tahun: 90 miligram

19 – 29 tahun: 90 miligram

30 – 49 tahun: 90 miligram

50 – 64 tahun: 90 miligram

65 – 80 tahun: 90 miligram

Di atas 80 tahun: 90 miligram

3. Perempuan

Berikut ini angka kebutuhan vitamin C harian pada perempuan secara umum berdasarkan usia

10 – 12 tahun: 50 miligram

13 – 15 tahun: 65 miligram

16 – 18 tahun: 75 miligram

19 – 29 tahun: 75 miligram

30 – 49 tahun: 75 miligram

50 – 64 tahun: 75 miligram

65 – 80 tahun: 75 miligram

Di atas 80 tahun: 75 miligram

