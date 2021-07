Persiapan Ciptakan Suasana Harmonis di Rumah selama PPKM

MEMASUKI masa PPKM darurat yang akan dimulai Sabtu (3/7) dibutuhkan beberapa persiapan. Tak hanya sekadar logistik seperti keperluan rumah tangga tapi juga sisi psikologis anggota keluarga untuk menciptakan suasana yang harmonis.

Psikolog anak dan keluarga, Anna Surti Ariani, S.Psi., M.Si., psikolog dari Klinik Terpadu Universitas Indonesia mengatakan selama masa pandemi sejak 2020, banyak ditemukan kasus setiap anggota keluarga merasa stres karena berada di rumah dan bertemu secara terus-menerus. Berbagai masalah yang timbul sering kali membuat keluarga lebih sulit untuk menciptakan kebahagiaan di saat PPKM.

Padahal sebetulnya justru momen ini memiliki peluang yang besar untuk bisa menciptakan kebahagiaan lagi di keluarga. "Jadi yang pertama perlu disadari, ini sesuatu yang tidak bisa kita kontrol begitu saja sehingga let it go, ya sudah terima saja bahwa kita harus di rumah," ujar Anna pada Jumat (2/7).

"Setelah kita bisa menerima bahwa kita harus di rumah saja, sesungguhnya itu sudah bisa membuat dasar yang baik untuk keluarga kita. Apa boleh buat saya harus di rumah bersama orang-orang ini," lanjut Anna.

Hal pertama yang harus dilakukan saat di rumah yakni menjaga rutinitas harian. Usahakan untuk selalu memulai hari di waktu yang relatif sama.

Sebisa mungkin untuk melakukan kegiatan bersama keluarga, seperti menyediakan waktu untuk makan bersama pada waktu tertentu. Rutinitas yang teratur ini dapat membawa dampak yang positif baik untuk fisik ataupun psikis.

"Ternyata waktu mengubah rutinitas kita, itu berdampak pada fisik dan psikis lalu berdampak pada relasi dalam keluarga," ujar Anna. "Jadi penting sekali untuk mengembalikan rutinitas. Usahakan kita bangun jangan yang meleset banget dan tidur juga bukan yang meleset tapi menjaga keteraturan demi menjaga kesehatan fisik dan mental," imbuhnya.

Setelah rutinitas, sempatkan untuk berbincang sederhana bersama keluarga. Pilihlah topik-topik yang ringan dan usahakan untuk menghindari masalah yang rumit dan serius, sebab hal ini justru akan menciptakan suasana yang tidak nyaman.

"Enggak usah lama-lama tapi paling enggak ada lah. Ngobrol yang senang-senang aja kalau yang berat-berat nanti dulu, abaikan saja. Kasih waktu tersendiri untuk pembicaraan yang penting atau masalah yang perlu diselesaikan," kata Anna.

Anna juga mengatakan penting bagi para anggota keluarga untuk saling mengerti, menghargai, dan memahami kebutuhan satu sama lain. Jika hal ini tercapai, akan tercipta suasana yang harmonis sehingga berdiam di rumah dengan keluarga bukanlah hal yang mengerikan. "Itu juga akan meningkatkan kenyamanan di dalam keluarga dan itu bisa menimbulkan keharmonisan," kata Anna. (Ant/OL-14)