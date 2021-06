AS Setujui Obat Baru untuk Alzheimer

PEJABAT kesehatan Amerika Serikat menyetujui obat baru untuk penyakit Alzheimer, yang pertama dalam hampir 20 tahun. Kebijakan ini memberikan harapan kepada 6,2 juta warga Amerika dan lebih banyak lansia lagi di seluruh dunia yang menderita penyakit otak.

Pada Senin (7/6), Food and Drug Administration (FDA) mengumumkan bahwa mereka telah memberikan persetujuan untuk obat yang disebut aducanumab bagi pasien dengan penyakit Alzheimer.

Ini adalah satu-satunya obat yang disetujui oleh regulator AS untuk mengobati penyebab penyakit yakni penumpukan plak lemak di otak. Uji klinis obat baru, yang dikembangkan oleh Biogen Inc, menunjukkan pengurangan plak, sehingga membantu memperlambat penurunan mental.

Namun, persetujuan FDA terhadap obat tersebut kontroversial karena peringatan dari para ahli independen bahwa pengobatan tersebut tidak berhasil. FDA mengharuskan Biogen untuk melakukan uji klinis tambahan untuk memverifikasi manfaat yang diharapkan dari obat tersebut.

Kelompok-kelompok yang mewakili pasien Alzheimer dan keluarga mereka mengatakan bahwa terapi baru apa pun. bahkan salah satu dari manfaat kecil, memerlukan persetujuan.

Biogen tidak segera mengungkapkan harganya, meskipun analis memperkirakan obat itu dapat menelan biaya antara U$30.000 dan US$ 50.000 untuk perawatan satu tahun.

Sebuah analisis awal oleh Lembaga nirlaba untuk Tinjauan Klinis dan Ekonomi menemukan bahwa obat tersebut perlu dihargai US$ 2.500 hingga US$ 8.300 per tahun untuk menjadi nilai yang baik berdasarkan keuntungan kesehatan kecil secara keseluruhan yang disarankan oleh studi perusahaan.

Obat baru ini dibuat dari sel hidup yang harus diberikan melalui infus di kantor dokter atau rumah sakit. Asosiasi Alzheimer memuji keputusan itu sebagai langkah maju yang bersejarah.

Para peneliti tidak sepenuhnya memahami apa yang menyebabkan Alzheimer tetapi ada kesepakatan luas bahwa plak otak yang ditargetkan oleh aducanumab hanyalah salah satu faktor.

Bukti yang berkembang menunjukkan riwayat keluarga, pendidikan dan kondisi kronis, seperti diabetes dan penyakit jantung, semuanya mungkin turut berperan.

"Ini hanya satu bagian dari teka-teki dan saya pikir semua opsi lain ini perlu dieksplorasi dan diperkuat," kata spesialis demensia Mayo Clinic, Ronald Petersen, yang telah berkonsultasi untuk Biogen dan pembuat obat lain.

Pada bulan November, panel luar ahli neurologis FDA memilih "tidak" untuk serangkaian pertanyaan tentang apakah data yang dianalisis ulang dari satu studi yang diajukan oleh Biogen menunjukkan bahwa obat itu efektif.

Biogen telah menghentikan dua studi obat pada tahun 2019 setelah hasil mengecewakan menyarankan aducanumab, dipasarkan oleh Biogen sebagai Aduhelm, tidak akan memenuhi tujuannya untuk memperlambat penurunan mental dan fungsional pada pasien Alzheimer. (Aljazeera/OL-6)