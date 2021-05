Lebaran Usai, Waspadai 10 Alarm Bahaya Tingginya Gula dalam Darah

HAMPIR semua jenis kue-kue Lebaran menggunakan tepung dan gula yang berpotensi memberi asupan kalori dan gula berlebih kepada tubuh. Hal itu harus diwaspadai mereka yang menyandang status pradiabetes maupun diabetes. Pasalnya, jika kadar gula darah meninggi bisa menyebabkan hiperglikemia sebab adanya penumpukan glukosa berlebih di aliran darah.

Gula darah (juga disebut glukosa darah) diukur dalam miligram per desiliter (mg/dL). Seseorang dapat dianggap mengalami hiperglikemia jika kadar glukosa darahnya lebih tinggi dari 180 mg/dL 1 hingga 2 jam setelah makan.

Dikutip dari Self, Deena Adimoolam, MD, asisten profesor endokrinologi di Icahn School of Medicine di Mount Sinai menjelaskan bahwa tubuh biasanya cukup hebat dalam menjaga gula darah agar seimbang sempurna namun dalam beberapa situasi, seperti ketika sudah menderita diabetes, gula darah tinggi dapat terjadi.

Sebagai pencegahan, perhatikan beberapa tanda di bawah ini bisa menjadi peringatan akan tingginya gula darah di dalam tubuh.



1. Kelelahan

Menurut Betul Hatipoglu, MD, seorang ahli endokrinologi di Klinik Cleveland, merasa lelah mungkin merupakan tanda awal paling umum dari gula darah tinggi. Bahkan ini juga bisa terjadi pada tingkat yang ringan pada orang tanpa diabetes (atau dengan prediabetes) saat mereka mengonsumsi karbohidrat sederhana dalam jumlah besar, seperti gula.

Jika kamu melihat kelelahan secara teratur terjadi tepat setelah makan, terutama makanan yang banyak mengandung karbohidrat, itu mungkin ada hubungannya dengan peningkatan kadar gula darah.

“Orang akan berkata, 'Saya ingin tidur siang setelah makan siang,' atau 'Saya tidak bisa membuka kelopak mata setelah makan malam,' sering kali setelah makan sesuatu seperti banyak pasta atau kentang atau permen,” kata Dr Hatipoglu.



2. Sering buang air kecil

Dr Hatipoglu menjelaskan, ketika kamu memiliki terlalu banyak gula dalam darah, ginjal kamu mulai mencoba untuk mengeluarkan lebih banyak gula untuk membuangnya. Dan saat mereka mengeluarkan gula, mereka mengeluarkan air dengan buang air kecil. Hal ini membuat kamu harus lebih sering ke kamar mandi dari biasanya.



3. Meningkatnya rasa haus

“Ini adalah efek alami dari buang air kecil lebih banyak,” jelas Dr Adimoolam. Buang air kecil dalam jumlah yang banyak alhasil membuat kamu mengalami dehidrasi. “Orang mulai merasa haus sepanjang waktu,” kata Dr Hatipoglu.



4. Sakit kepala

“Dehidrasi karena sebab apapun dapat memicu sakit kepala,” kata Dr Hatipoglu. Tentu saja, sakit kepala bisa menjadi tanda dari banyak hal yang berbeda, tetapi ada baiknya memeriksakan diri jika ada sesuatu yang baru atau disertai gejala lain di sini.



5. Penglihatan kabur

Menurut Cleveland Clinic, ketika ada kelebihan gula dalam darah, itu dapat memengaruhi beberapa area tubuh yang tidak terduga, seperti mata.

“Intinya, gula ekstra (bersama dengan sedikit air) terperangkap di lensa di tengah mata, menyebabkan efek kabur,” jelas Dr Hatipoglu. (Ini bersifat sementara dan tidak sama dengan kerusakan mata yang dapat terjadi dalam jangka panjang dengan kondisi seperti diabetes).



6. Mual, muntah, kebingungan, dan lainnya

Gejala yang tampaknya berbeda adalah tanda dari keadaan langka dan mengancam jiwa yang disebut Ketoasidosis Diabetik (DKA), menurut Perpustakaan Kedokteran Nasional AS.

DKA dapat menyebabkan gejala-gejala di atas, seperti sakit perut, kesulitan bernapas, kulit kering atau kemerahan, napas berbau buah, atau kesulitan memerhatikan. Ini biasanya terjadi pada penderita diabetes tipe 1 dan terkadang merupakan tanda pertama mereka sakit.

Library of Medicine menjelaskan bahwa DKA terjadi ketika hati tidak dapat menggunakan gula dalam darah untuk energi tanpa insulin dan mulai memecah lemak tubuh menjadi sejenis bahan bakar yang disebut keton pada tingkat yang sangat tinggi sehingga menjadi racun dan membuat darah menjadi asam.

DKA bisa berakibat fatal jika tidak ditangani, jadi siapa pun yang mengalami gejala ini harus segera mencari perawatan. Seiring waktu, gula darah tinggi yang tidak diobati dapat menyebabkan gejala tambahan.

7. Infeksi berulang

Menurut CDC, hiperglikemia yang konsisten dapat melemahkan respons kekebalan tubuh. Hal ini membuat tubuh kamu lebih sulit melawan beberapa infeksi, membuatnya lebih sering infeksi atau infeksi jadi bertahan lama dan serius.

Dr Hatipoglu cenderung melihat infeksi jamur yang sering terjadi pada orang dengan vagina yang menderita diabetes. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases menyatakan, hal ini karena kelebihan gula dari gula darah tinggi yang tumpah melalui urine membantu memberi makan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi.

CDC Amerika Serikat menyatakan, diabetes juga dapat membuat kamu lebih rentan terhadap Infeksi Saluran Kemih/ISK.



8. Luka penyembuhan lambat

“Kadar gula darah yang tinggi dapat memengaruhi sistem peredaran darah tubuh kamu juga,” kata Dr Hatipoglu. Ini mengganggu aliran darah dan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Menurut Mayo Clinic, luka yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh, sering kali di kaki adalah tanda umum dari penurunan sirkulasi ini.



9. Masalah gigi

NIDDK menjelaskan bahwa glukosa hadir dalam air liur dan juga darah kamu. Jika jumlahnya terlalu banyak, itu membantu bakteri berbahaya di mulut kamu tumbuh dan bergabung dengan partikel makanan untuk membuat plak.

Hal ini menyebabkan masalah seperti kerusakan gigi, gigi berlubang, radang gusi, penyakit gusi, dan bau mulut. Gusi bengkak, lunak, dan berdarah adalah salah satu hal pertama yang harus diwaspadai.



10. Tangan dan kaki kesemutan

Selama bertahun-tahun, hiperglikemia dapat mulai memengaruhi fungsi saraf dan akhirnya menyebabkan kerusakan saraf, yang disebut neuropati.

Menurut NIDDK, jenis neuropati yang paling umum adalah neuropati perifer yang memengaruhi ekstremitas. Kamu mungkin mulai memerhatikan perasaan kesemutan, mati rasa, atau terbakar di tangan, kaki, lengan, dan tungkai kamu. (Medcom.id/H-2)