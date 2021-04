Kampus Binus Lengkapi Ekosistem Digital di BSD City

SINAR Mas Land terus mendukung pengembangan ekosistem pendidikan di BSD City. Dalam transformasinya sebagai the first integrated smart digital city, BSD City kini telah mantap sebagai digital talent pool khususnya dengan kehadiran berbagai pusat pendidikan dan perguruan tinggi yang beroperasi di township tersebut. Hal ini disambut baik oleh Bina Nusantara yang juga terus mengupayakan ekspansi kampus ke berbagai lokasi untuk menambah kapasitas peserta didik.

Bina Nusantara (Binus) membeli lahan seluas 1,4 hektare di Digital Hub untuk dibangun sebagai kampus berikutnya. Kesepakatan tersebut ditandatangani antara Binus dengan Sinar Mas Land pada Maret 2021. Saat ini Binus menghadirkan program pendidikan dasar hingga pascasarjana dan telah memiliki komunitas Binusian berjumlah 177.454 yang tersebar di seluruh Nusantara. Melalui semangat Fostering and Empowering, Binus terus memberikan kontribusi untuk Nusantara dengan kehadirannya di berbagai kota di Indonesia, seperti Tangerang, Bekasi, Bandung, Malang, dan Semarang.

Chief of Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Land Irawan Harahap menyambut baik kehadiran Binus di ekosistem Digital Hub BSD City. "Kami berharap dengan keberadaan Binus di kawasan Digital Hub akan menjadikan ekosistem ini semakin lengkap dari sisi penyediaan talenta berkualitas. Semoga segala fasilitas yang tersedia di Digital Hub dapat mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar Binus serta membuka ragam kesempatan berwirausaha bagi para mahasiswa juga membuka peluang pendidikan tinggi bagi warga BSD City dan sekitarnya," tutur Irawan.

Chief Operating Officer Binus Stephen Wahyudi Santoso menyampaikan dukungannya dalam pemilihan lokasi di BSD City. "Konsep Digital Hub BSD City sangat mendukung dan sesuai dengan visi Binus sebagai a world class university, fostering and empowering the society in building and serving the nation yang akan menyediakan pengalaman belajar dan penelitian yang inovatif, kreatif, aplikatif, dan relevan sehingga dapat menjadi solusi yang nyata bagi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, kami mempertimbangkan kelengkapan BSD City sebagai kota mandiri, khususnya kawasan Digital Hub yang lengkap dengan ekosistem untuk mendukung pusat pendidikan, kegiatan bisnis, serta industri digital," ujarnya.

Managing Director Binus Michael Wijaya Hadipoespito juga menyambut baik kolaborasi pihaknya dengan Digital Hub BSD City. "Digital Hub BSD City yang juga bekerja sama dengan mitra dari beragam industri seperti multinational companies, unicorns, e-commerce, digital & technology start-ups, serta pendidikan dapat membuka peluang kolaborasi yang optimal untuk memacu kontribusi bagi pengembangan pendidikan dan pemberdayaan ekosistem digital serta ekonomi digital di Indonesia," tuturnya.

Lokasi terbaru kampus Binus terletak di Digital Hub BSD City, kawasan yang didedikasikan untuk institusi pendidikan, komunitas, perusahaan rintisan hingga perusahaan multinasional di bidang industri teknologi dan digital. Pengembangan ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi BSD City sebagai the first integrated smart digital city.

BSD City juga telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas canggih, termasuk jaringan fiber optic dan pengawasan lalu lintas terintegrasi melalui Traffic Command Centre. Township ini juga terus mengembangkan produk-produk dan fasilitas-fasilitas umum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini hingga ke masa depan. Kawasan ini dapat dijangkau dengan mudah melalui akses tol Jakarta-Serpong yang tersambung ke tol JORR, Tol Jakarta-Merak dan Kunciran-Serpong, Tol Bandara dan berbagai akses tol lainnya di Pulau Jawa. Pengguna kendaraan umum juga bisa menuju BSD City dengan Royal Trans BSD City-Stasiun MRT Lebak Bulus, serta Commuter Line di Stasiun Cisauk, kawasan Intermoda BSD City. (RO/OL-14)