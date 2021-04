Dorong Perempuan Indonesia Lebih Percaya Diri

BANYAK orang yang tidak percaya diri dengan diri mereka sendiri. Padahal kepercayaan diri itu bisa menjadi modal mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berangkat dari situlah Revlon meluncurkan kampanye #RevlonIsMe yang merupakan bagian dari komitmen mereka untuk mendorong perempuan mengapresiasi kecantikan yang beragam agar lebih percaya diri. Sejalan dengan semangat #RevlonIsMe, Revlon juga memperkenalkan rangkaian baru dari seri ikoniknya yaitu Super Lustrous The Luscious Mattes Lipstick dengan formula yang lebih melembabkan, kemasan modern, dan 8 warna unik.

Untuk menggaungkan kampanye #RevlonIsMe dan memperkenalkan wajah baru Super Lustrous The Luscious Mattes Lisptick, Revlon berkolaborasi dengan 8 perempuan inspiratif dan Irva Lestari, ilustrator perempuan muda berbakat.

"Sejak didirikan pada 1932, Revlon konsisten menjalankan rangkaian kampanye untuk meningkatkan potensi setiap perempuan dengan menyuarakan Self-Expression, Diversity dan Revlon is For Everyone hingga saat ini. Rekam jejak komitmen Revlon ini telah menjadikannya trendsetter tidak hanya untuk produk kecantikan yang diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi juga pelopor women empowerment di dunia.”

“Tahun ini, Revlon memperkenalkan kampanye ini yang bertujuan untuk mendorong perempuan menghargai kecantikan yang beragam agar dapat mencintai diri sendiri dan lebih percaya diri, mampu berekspresi, serta dapat memotivasi perempuan lain. Kami juga sangat bangga dapat berkolaborasi dengan 8 perempuan inspiratif dan ilustrator perempuan muda berbakat yang mewakili keunikan dan kecantikan beragam perempuan Indonesia, untuk menyebarluaskan semangat ‘women supporting women’ dari kampanye ini. Melalui kisah mereka, kami ingin setiap perempuan menerima kecantikan dan keseluruhan dirinya apa adanya, menjadikannya sebuah bekal untuk berkembang dan menunjukkan yang terbaik,” tambah Deby Wibisana

"Sebagai bagian dari #RevlonIsMe sekaligus merayakan keberadaan lipstik ikonik Super Lustrous yang telah lebih dari 80 tahun mendampingi perempuan di seluruh dunia, Revlon memperkenalkan seri terbaru untuk menyempurnakan dan meningkatkan kepercayaan diri melalui tampilan makeup perempuan. Revlon Super Lustrous The Luscious Mattes Lipstick mengandung microfine velvet pigment untuk memberikan warna yang intens, jelas dan full cover dalam satu kali pulasan. Campuran botanikal mewah dari Agave, Moringa oil, dan Cupuacu butter mampu menghaluskan dan melembapkan dengan cepat,” ujar Corporate Training Manager Revlon Indonesia, Corazon Bernardus.

“Dalam kampanye ini untuk menyuarakan pesan positif kepada perempuan lain bahwa mereka harus menjadi diri sendiri, being real, tidak perlu dibebani pemikiran harus diterima dalam lingkungan. Mulailah dengan mencintai diri sendiri, self-love, terima apa adanya. Ketika pemikiran itu sudah kuat tertanam, maka berbagai pintu peluang akan terbuka lebih besar untuk berkembang dan berkontribusi signifikan untuk sesama perempuan,” ujar Beauty Enthusiast dan Blogger, Agnes Oryza.

“Saya dan Revlon memiliki sejarah panjang sejak usia masih muda, karena itu tentu saya merasa bangga dapat mewakili karakter Melancholy untuk shade Wild Thoughts dalam kampanye #RevlonIsMe ini. Sehingga menjadikannya mood booster bagi setiap perempuan untuk tampil lebih percaya diri,” cetus Fashion Stylist dan Blogger, Clara Devi.

“Konsep kecantikan yang beragam atau diversity menjadi inspirasi untuk ilustrasi saya, karena merupakan inti yang penting untuk dikomunikasikan. Perpaduan 8 shades dan karakter #RevlonIsMe ini juga sangat unik, saya dapat bermain warna dan mood yang lebih variatif lagi untuk masing-masing karakternya. Melalui karya ini, saya ingin setiap perempuan menyadari bahwa mereka cantik dengan cara mereka sendiri dengan segala keunikan dan perbedaan," tambah ilustrator dan founder @OH.IRV, Irva Lestari. (RO/A-1)