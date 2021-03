Sukses Berbisnis Online Butuh Ilmu Digital Marketing

STRATEGI digital marketing merupakan ilmu yang baru muncul pasca maraknya bisnis onlen. Apapun produk yang akan dijual, tanpa adanya sebuah strategi marketing yang sesuai maka akan sangat sulit memperoleh keuntungan.

Tidak sedikit bisnis online yang berguguran di tengah-tengah jalan karena tidak dapat beradaptasi dengan baik terhadap customer behaviour dan strategi marketing yang terbaru.

Anda dapat mempelajari digital marketing bersama Master online Community (MOC) dan tidak dipungut biaya alias gratis.

Facebook marketing atau Facebook Ads. Bisa dibilang jika Facebook sendiri telah menjadi salah satu dari platform yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli yang sering kali dipergunakan terutama bagi orang dewasa. Supaya Anda memperoleh hasil yang cukup maksimal, maka Anda tidak hanya cukup saja melakukan posting.

Pergunakanlah Facebook ads supaya dapat menjangkau di lebih luas lagi sampai dengan mancanegara. Hal inilah dikatakan jika Facebook ads akan menjadi salah satu bagian dari materi yang seharusnya dipelajari dalam Master Online Community.

"Instagram marketing atau ads, Anda akan mempelajari berbagai Strategi Instagram Organik maupun Beriklan menggunakan endorse, Paid Promote dan Instagram ada," ucap Richard Putra, Co Founder MOC, dalam keterangannya, Kamis (25/3).

Tidak mengherankan jika hampir di setiap onlinepreneur berupaya mendapatkan penjualannya di Instagram agar memperoleh banyak engagement yaitu like, follow, share dan komen. Untuk mencapainya tidak cukup dengan melakukan promosinya secara organik saja namun juga dengan optimalisasi.

Memang dibutuhkan instagram ads yang sangat berguna sekali dalam menjangkau calon customer yang begitu potensial. Pada MOC sendiri nantinya akan secara tuntas di kupas mengenai rahasia Instagram marketing termasuk dalam hal ini adalah Instagram ads untuk suksesnya bisnis online Anda.

"Funneling Bisnis Online, bisa dibilang kalau ini merupakan sebuah tahapan yang dimulai mengenai bagaimana Anda bisa mengundang pengunjung atau traffic sampai kemudian bisa memperoleh kontak dan menjadi sebuah prospek bisnis," ujarnya.

Sales funneling merupakan sebuah proses yang dilakukan pebisnis online untuk menggiring seorang calon customer potensial. Lalu menjadi lebih aware dan melihat segala promo atau iklan yang berasal dari produk yang dijual tersebut sampai dengan berakhir kepada closing.

Hal ini cukup penting pada sebuah bisnis online dikarenakan memang tidak setiap pengunjung yang ada nantinya akan siap untuk dapat membeli produk yang akan nantinya Anda tawarkan.

Hal ini membuat Anda untuk terus menjaga calon customer lainnya agar siap selalu dalam membantu dan membeli dari produk yang mereka putuskan atau yang sudah mempengaruhi mereka.

"Anda juga akan memahami mengenai bagaimanakah tahapan dari sales funneling itu sendiri yang dimulai dari prospecting atau melakukan pencarian terhadap target pasar yang ada, qualification atau disebut juga untuk menyaring calon konsumen, proposal atau proses pembuatan iklan yang begitu menarik perhatian, buy or not to buy ini mengartikan Anda follow up customer yang telah atau belum Anda beli dan juga repeat order," jelasnya lagi.

Hypnowriting ini adalah sebuah pembuatan promosi atau iklan yang tentunya akan begitu menarik bagi calon konsumen agar dapat membelinya dan ini bukan perkara yang mudah. (OL-13)