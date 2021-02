Lewat ITS, BBPT Dukung Kemajuan Sistem Transportasi di RI

PERKEMBANGAN teknologi banyak mengubah proses berbagai kegiatan. Seperti, permasalahan transportasi jalan yang tidak selalu dijawab lewat pembangunan fisik. Namun, membutuhkan dukungan teknologi informasi.

Beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Singapura, telah menerapkan Intelligent Transportation System (ITS). Itu merupakan integrasi sarana komunikasi dengan infrastruktur transportasi. Adapun ITS mulai diterapkan di Indonesia.

Kepala BPPT Hammam Riza menilai ekosistem digital sebagai hal penting dalam membangun ITS. Serta, perlunya kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses digitalisasi.

"ITS dapat didefinisikan sebagai optimalisasi proses atau resource untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Seperti, menyediakan informasi secara real time sebagai dasar tindak lanjut, evaluasi, kontrol dan berbagai variasi sesuai kondisi terkini," tutur Hammam dalam keterangan resmi, Jumat (26/2).

Selain itu, ITS juga mengintegrasikan banyak aspek. Mulai dari kendaraan, pengguna, infrastruktur, hingga sistem informasi digital. Hal itu untuk memastikan keselamatan dan operasi transportasi.

Menurut Hammam, sudah banyak aplikasi digital penunjang transportasi di Indonesia. Mulai dari pembayaran hingga membantu mengecek rute perjalanan. Dengan membangun ekosistem digital, penerapan ITS di Indonesia akan lebih terintegrasi.

"ITS juga menyiapkan infrastruktur transportasi yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Karena dapat mengurangi permasalahan transportasi dan sarana transportasi," imbuh Hammam.

Dengan kecanggihan teknologi digital pada ITS, selangkah lebih dekat menuju era kendaraan autonomous. Mengingat, infrastruktur ITS dapat dimanfaatkan untuk penerapan teknologi kendaraan autonomous dengan teknologi digital. Seperti, Internet of Things dan Big Data.(OL-11)