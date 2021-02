​​​​​​​Rayakan Dedikasi Insan Pers Lewat MGN Journalist Day 2021

MEDIA Group News (MGN) secara perdana menyelenggarakan Media Group News Journalist Day 2021, sebuah ajang apresiasi untuk para jurnalis dan tim pendukung karya jurnalistik di Media Indonesia, Metro TV, Medcom.id dan Lampung Post.

Dalam pembukaan acara, Chief Executive Officer (CEO) Media Group News Mohammad Mirdal Akib menuturkan, ajang penghargaan inisebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada (9/2) lalu.

Kemudian, dikatakan bertepatan dengan 15 tahun peristiwa penculikan mantan jurnalis Metro TV Meutya Viada Hafid dan juru kamera Budiyanto oleh salah satu kelompok terorisme di Irak saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Dengan kasus tersebut menyadarkan kita betapa pentingnya peran jurnalis, yang dapat memberikan manfaat yang besar ke masyarakat melalui informasi dan karya jurnalistiknya," ujar Mirdal di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Kamis (18/2).

Selain itu, Mirdal menyoroti soal peran besar jurnalis dan tim pendukung Media Group News selama meliput kasus pandemi covid-19 setahun belakangan ini. Perjuangan tersebut dianggap tidak mudah, karena menguras energi, waktu dan bahkan kehilangan orang terdekat.

"Setahun ini memberikan kita pelajaran bahwa dedikasi jurnalias ini tidak terbatas. Kita memberikan perjuangan lebih besar dan ini patut kita beri apresiasi atas upaya rekan jurnalis Media Group," jelas Mirdal.

Dalam acara Media Group News Journalist Day 2021, terdapat enam kategori diberikan penghargaan, yakni Jurnalis Berdedikasi, Jurnalis Tangguh, Jurnalis Kreatif, Jurnalis Berprestasi, Jurnalis Produktif dan Jurnalis Suportif. Diberikan juga penghargaan untuk Jurnalis Terbaik Konvergensi.

Selain enam kategori umum tersebut, diberikan juga sejumlah penghargaan dalam kategori khusus, di antaranya Kepeloporan TV Berita yang diberikan kepada Andy F. Noya, Tokoh Pers Media Group News yang diberikan kepada Elman Saragih dan Bambang Eka Wijaya

Terakhir, penghargaan Lifetime Achievement for Journalist yang diberikan kepada Saur Hutabarat. Sosoknya dinilai berjasa karena telah mengabdikan dirinya di dunia kewartawanan bagi masyarakat, bangsa dan negara selama kurang lebih 40 tahun.

Ketua Dewan Pengarah Media Group itu pun mendapat anugerah Bintang Jasa Nararya dari Presiden Joko Widodo pada 13 Agustus 2020 lalu.

"Hari ini kita rayakan dedikasi terhadap jurnalis. Terus terang kami merasa sangat terhormat. Kita perlu meneruskan agenda ini sebagai bentuk apresiasi terhadap jurnalis," pungkas Saur.

Acara tersebut dihadiri oleh Board of Advisor Media Group AdriantoMachribie, Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong, News and Media Vice President Media Group New Don Bosco Selamun, serta jajaran pimpinan unit usaha Media Group News lainnya.



Berikut Penerima Penghargaan Media Group News Journalist Day 2021:

Media Indonesia

Kategori Paling Berdedikasi : Teguh Nirwahyudi

Kategori Paling Berprestasi : Dony Tjiptonugroho

Kategori Paling Tangguh : Ramdani

Kategori Paling Kreatif : Budi Setyo Widodo

Kategori Paling Suportif : Briyan Bodo Hendro K.

Kategori Paling Produktif : Insi Nantika Jelita

Kategori Masterpiece : M. Irfan (memotret kelakuan salah seorang anggota DPR yang sedang mengakses situs porno)

Metro TV

Kategori Paling Berdedikasi : Wildan Indrawan

Kategori Paling Berprestasi : Zilvia Iskandar

Kategori Paling Tangguh : Tariz Hirziman

Kategori Paling Kreatif : Leowardi

Kategori Paling Suportif : Derli Mahesa

Kategori Paling Produktif : Cicilia Sinabariba

Kategori Masterpiece : Berebut Oksigen Di Tambora (yang juga meraih penghargaan Adinegoro)

Medcom ID

Kategori Paling Berdedikasi : Theofilus Ifan Sucipto

Kategori Paling Berprestasi : Ilham Pratama Putra

Kategori Paling Tangguh : Candra Yuri Nuralam

Kategori Paling Kreatif : Win Muhammad Adab

Kategori Paling Suportif : Alfa Septiano Mandalika

Kategori Paling Produktif : Ade Hapsari Lestarini

Kategori Masterpiece : Tim Produksi Newsmaker (wawancara ekslusif Yusril Ihza Mahendra)

Lampung Post

Kategori Paling Berdedikasi : Sri Agustina

Kategori Paling Berprestasi : Effran Kurniawan

Kategori Paling Tangguh : Asrul Septian Malik

Kategori Paling Kreatif : Putri Purnamasari

Kategori Paling Suportif : Isnovan Djamaluddin

Kategori Paling Produktif : Andi Apriadi

Kategori Masterpiece : Liputan HL Lampung Post oleh Febi Herumanika dkk (tentang rekayasa lalu lintas di Bandar Lampung)

Kategori Khusus

Lifetime Achievement for Journalist : Saur Hutabarat

Kepeloporan TV Berita : Andy F. Noya

Tokoh Pers Media Group News : Elman Saragih dan Bambang Eka Wijaya

Jurnalis Terbaik Konvergensi : Tri Subarkah.

